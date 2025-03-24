晶創25超級電腦徵案計畫啟動 助攻半導體業高效能運算

為推動南部地區半導體業者數位創新與技術升級，協助企業開發更多元且具產業競爭力的系統應用技術，打造半導體產業鏈的高潛力創新解決方案，國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）日前在台南舉辦「晶創主機Nano 5半導體產業創新與升級」徵案說明會，吸引眾多半導體領域企業與新創團隊參與。

國研院國網中心指出，「晶創主機Nano 5」為新一代加速器叢集式超級電腦，作為發展台灣AI應用及高效能運算的關鍵基礎設施。晶創主機承襲「晶片驅動台灣產業創新方案」的願景，助力半導體產業發展AI應用，也為半導體產業其他應用及研發，如加速晶片設計與驗證、AI與半導體技術整合、半導體製造數據分析、先進封裝與異質整合技術、晶圓製造與智慧工廠應用等，提供強大且高速的計算環境。該系統採用NVIDIA H100 GPU計算加速器，總算力將達16 PetaFLOPS，可大幅提升人工智慧模型訓練與科學模擬的運算效率。

國研院國網中心副主任姚志民表示，全球半導體產業持續升級，智慧化趨勢快速發展，高效能運算已成為驅動技術創新與產業升級的核心動能。晶創主機Nano 5代表台灣半導體產業的實力與創新能量，從微小到強大的完美結合。國網中心希望透過此次徵案，為南部地區半導體業者提供專屬的高效能運算資源，支持企業突破技術瓶頸，進而提升整體產業競爭力。

此活動同時邀請多位業界專家剖析產業趨勢與成功案例，DIGITIMES顧問分析師兼領域總監黃銘章以「算力經濟時代下半導體產業的發展趨勢」為題發表專題演講，深入分析在AI浪潮下，半導體產業如何掌握新興商機與應對挑戰。群聯電子（8299）技術長林緯分享「企業AI轉型關鍵：本土化訓練與在地運算的未來」，探討企業數位轉型實務經驗與成功案例，國網中心研究員李玟頡則介紹「以AI高效能運算加速半導體元件設計與創新應用」，展示高效能運算如何有效提升研發效率與創新能量。

國研院國網中心表示，此次徵案側重三大核心價值，首先是提供高效能運算服務環境，幫助企業在數位創新中快速突破；其次是推動技術升級，全力支持開發多元且具競爭力的系統應用，提升半導體產業鏈的核心技術；最後為強化產業鏈韌性，透過高效能運算技術，提升產業鏈的應變能力與市場競爭力。

國研院國網中心指出，本次徵案即日起開放申請，4月2日截止，歡迎各企業與新創公司踴躍參與，共同推動台灣半導體技術邁向新高度。有意參與徵案的企業與團隊，可至國網中心官網（https://www.nchc.org.tw/）查詢詳細資訊，或直接聯繫計畫專案小組（jay.chen@digitimes.com）諮詢相關申請流程與資格條件。