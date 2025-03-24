快訊

獨／最年長局長！77歲曾國鈞重掌中市地政局 續寫2記錄

南韓總理彈劾案被否決！ 罷免尹錫悅還有機會嗎？

春源鋼結構工程訂單已到明年 攻機器人鏈拚成長

中央社／ 台北24日電

春源鋼鐵今天在證交所召開法說會，總經理洪士民表示，目前鋼結構工程在手訂單已到明年，看好今年鋼市比去年好。

他指出，春源將全力朝向非工程的潛力產業發展，希望能在機器人供應鏈上尋找機會，包括生產工廠機器手臂；工程類則持續有電子廠房、商辦、都更以及公共工程等案，今年營運將比去年好。

談到美國總統川普關稅政策影響，他認為，所有國家鋼鋁都被課25%，對台灣鋼市來說是利多，因原本就被課稅，對春源鋼鐵而言雖無直接受惠，但整體台灣鋼鐵往美國銷貨會較暢旺，國內鋼鐵供給量會稍微減少，價格會較穩定。

觀察春源鋼鐵2024年產品別銷售量，冷熱軋鋼板類占54.1%最高，其次為營建鋼結構29.7%，特殊鋼品占6.9%、特殊鋼帶板占4.5%。以營收來看，工程類占40%，非工程60%。

洪士民表示，密切注意非工程用鋼產業在AI應用的發展，並尋找機會成為供應鏈的一員。

另外，他也表示，非工程類還有供應汽車產業的鋼板。客戶方面有豐田、福特、裕隆等汽車公司，裕隆與鴻海合作電動車，春源也有供應材料，現在傳出三菱汽車將找鴻海製作電動車，國內電動車將有機會加快發展。

他指出，國內鋼構廠訂單滿載，顯示今年鋼構業者將會有一翻榮景，春源鋼鐵今年在鋼鐵業回溫的情況下，看好工程類或非工程類都有值得期待的發展。

鋼鐵 電動車

延伸閱讀

視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

影／作業返程出車禍 台電1工程人員噴出車外…頭部重創死亡

毒重金屬汙染關西鳳山溪6千戶停水 艾斯巴達判賠476萬

特斯拉計畫打造更小的Model Y！生產成本將降低20%

相關新聞

鴻海砸近47億元於休士頓擴產 滿足蘋果伺服器需求

在蘋果公司上個月宣布將在德州投資伺服器製造廠後，合作夥伴鴻海（2317）24日宣布擴大美國布局，代子公司Ingrasys...

AMD台南辦公室於沙崙揭幕 黃偉哲市長：Al智慧產業重要里程碑

AMD（超微）24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理主持，群創（3481）洪進揚董事長、成大資訊學...

AMD台南辦公室沙崙揭幕 黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

全球第二大微處理器廠商AMD台南辦公室進駐台南歸仁沙崙今天開幕，台灣分公司總經理陳民皓邀請群創董事長洪進揚、成大資訊學院...

日經商業雜誌：鴻海雖是巨艦卻相當靈活 在逆境中突圍值得學習

日經商業雜誌24日發布特輯表示，鴻海（2317）雖然是巨艦，但卻相當靈活，一方面保留與中國大陸的聯繫，另一方面又在全球布...

華碩旗下ROG宣布「RTX 50顯卡系列筆電」將於3月31日開賣

電競玩家熱血年度盛會「ROG VIP DAY」精彩開趴！品牌大廠華碩（2357）旗下潮流電競領導品牌ROG玩家共和國於三...

國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。