春源鋼結構工程訂單已到明年 攻機器人鏈拚成長

春源鋼鐵今天在證交所召開法說會，總經理洪士民表示，目前鋼結構工程在手訂單已到明年，看好今年鋼市比去年好。

他指出，春源將全力朝向非工程的潛力產業發展，希望能在機器人供應鏈上尋找機會，包括生產工廠機器手臂；工程類則持續有電子廠房、商辦、都更以及公共工程等案，今年營運將比去年好。

談到美國總統川普關稅政策影響，他認為，所有國家鋼鋁都被課25%，對台灣鋼市來說是利多，因原本就被課稅，對春源鋼鐵而言雖無直接受惠，但整體台灣鋼鐵往美國銷貨會較暢旺，國內鋼鐵供給量會稍微減少，價格會較穩定。

觀察春源鋼鐵2024年產品別銷售量，冷熱軋鋼板類占54.1%最高，其次為營建鋼結構29.7%，特殊鋼品占6.9%、特殊鋼帶板占4.5%。以營收來看，工程類占40%，非工程60%。

洪士民表示，密切注意非工程用鋼產業在AI應用的發展，並尋找機會成為供應鏈的一員。

另外，他也表示，非工程類還有供應汽車產業的鋼板。客戶方面有豐田、福特、裕隆等汽車公司，裕隆與鴻海合作電動車，春源也有供應材料，現在傳出三菱汽車將找鴻海製作電動車，國內電動車將有機會加快發展。

他指出，國內鋼構廠訂單滿載，顯示今年鋼構業者將會有一翻榮景，春源鋼鐵今年在鋼鐵業回溫的情況下，看好工程類或非工程類都有值得期待的發展。