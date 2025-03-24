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三星電子推出全新Odyssey 3D系列 革新家電市場

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
三星電子24日在台推出奧德賽 Odyssey 旗艦機種裸視 3D 電競顯示器以及 OLED G8、G9 等全新顯示器產品陣容。（圖為台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理戴士傑，台灣三星提供）
三星電子24日在台推出奧德賽 Odyssey 旗艦機種裸視 3D 電競顯示器以及 OLED G8、G9 等全新顯示器產品陣容。（圖為台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理戴士傑，台灣三星提供）

全球顯示器領導品牌三星電子於24日宣布，其備受消費者青睞的奧德賽Odyssey系列迎來了全新重量級成員「Odyssey 3D」。這款最新產品運用創新光場顯示（LFD）技術，並結合眼球追蹤技術和視覺映射演算法，開創了突破性的裸視3D體驗。同時，三星攜手多家頂尖遊戲開發商，專為Odyssey 3D打造3D立體遊戲，帶來更逼真、更細膩的視覺饗宴。

在此次新品發布會中，三星還同步推出了全新頂級電競顯示器Odyssey OLED G8，以及專為多工處理設計的超寬螢幕Odyssey G9，展現其在專業電競與多任務應用領域的強大實力。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理戴士傑表示：「三星電子憑藉其強勁的研發實力，不斷推動顯示技術的革新，為消費者提供創新的視聽體驗。」他強調，奧德賽Odyssey系列連續六年獲得全球電競顯示器銷售冠軍，深受全世界遊戲玩家的喜愛。

三星Odyssey 3D自CES 2024首次亮相便榮獲遊戲與電競類別的「最佳創新獎」，其運用的全新升級光場顯示技術，搭配前面板柱狀透鏡，無需配戴眼鏡即可享受栩栩如生的3D視覺效果。內建眼球追蹤技術能即時偵測使用者視線，確保動態畫面不會產生模糊或殘影，流暢又穩定，讓玩家沉浸於逼真的遊戲體驗。

此外，三星Odyssey 3D配備165Hz更新率及1ms反應時間，達到專業電競水準，確保高速動作畫面流暢不卡頓。更有鏡面螢幕設計，提升色彩銳利度，呈現更多細膩的畫面細節。Odyssey 3D支架採用人體工學設計，能自由旋轉和調整角度，提供使用者最佳觀影和遊玩體驗。

三星全新Odyssey OLED G8具備240Hz更新率與0.03ms反應時間，即使在快速的遊戲環境中也能保證清晰流暢的畫面。該顯示器還結合三星專利的OLED Safeguard+防烙印技術，同時抗眩光的真霧面面板可降低外在光源干擾，讓玩家更專注於遊戲。

另外，三星Odyssey G9展現49吋超寬螢幕、Dual QHD解析度及32:9的長寬比，為使用者帶來前所未有的視野，輕鬆掌握遊戲場景與選單。同時，畫面分割功能讓使用者能在同一螢幕上進行多任務操作，如觀看影片、處理文件或參加線上會議。

三星電子24 日在台推出奧德賽 Odyssey 旗艦機種裸視 3D 電競顯示器以及 OLED G8、G9 等全新顯示器產品陣容，台灣三星提供。
三星電子24 日在台推出奧德賽 Odyssey 旗艦機種裸視 3D 電競顯示器以及 OLED G8、G9 等全新顯示器產品陣容，台灣三星提供。

三星電子 電競

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