樺漢搶攻智慧城市商機 與越南QTSC締結戰略聯盟

樺漢（6414）集團搶攻智慧城市商機，24日宣布已與越南光中軟體園區發展有限公司（QuangTrung Software City）正式簽署戰略合作協議，將於六大領域展開合作。樺漢指出，雙方將攜手打造智慧綠色城市示範區，推動樺漢先進智慧解決方案，優化能源管理，減少碳排放，朝著淨零目標穩步前進。

QTSC是胡志明市第一家獲得科技企業認證的國營企業，也是第一且最大的軟體園區，榮獲總理多次頒發，負責推動全方位智慧城市業務到越南全國地區，掌握國際一體化趨勢。

結合樺漢的IOT產品技術優勢與QTSC的數位生態系統，雙方將在關鍵領域展開合作，為越南智慧城市與智慧產業園區的發展奠定基石。此合作模式不僅提升營運效率，亦減少環境衝擊，確保可持續發展。

樺漢指出，此次雙方在六大領域合作，涵蓋智慧能源管理提升能效、智慧建築與園區發展、智慧產業園區與數位轉型、智慧監控強化安全與運營效率、智慧製造推動綠色工業轉型及智慧醫療打造永續健康服務。

樺漢與QTSC的合作，不僅加速數位轉型，亦奠定永續智慧城市的發展基礎，契合越南2050年淨零戰略。先進技術解決方案將優化能源使用，減少碳排放，提升智慧城市的生活品質。此合作協議標誌著智慧環保城市發展的新里程碑，為未來擴展至其他區域鋪路，助力胡志明市乃至越南的永續發展。