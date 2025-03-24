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虎門研創中心正式啟用 打造ESG × ERP × AI的未來營運基地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
虎門研創中心正式啟用，打造ESGXERPXAI的未來營運基地。圖／虎門提供
虎門研創中心正式啟用，打造ESGXERPXAI的未來營運基地。圖／虎門提供

虎門（6791）為迎接數位轉型與永續經營的新時代，虎門科技正式啟用全新辦公據點—「虎門研創中心（CADMEN Digital Innovation Center）」。新中心以「ESG、ERP 與 AI 整合應用」為核心定位，象徵虎門在智慧營運與企業永續領域的長期承諾，也代表虎門邁向全球化數位顧問服務的全新里程碑。

虎門擁有工程智能服務、商管智能服務、工業4.0系統整合解決方案三大業務重心，其中商管智能服務在台灣深耕20餘年，具備專業顧問服務及開發團隊，以自研開經營管理及符合台灣稅務法規所需之專屬模組，根據客戶的產業、產品、問題需求，協助客戶導入ERP系統，實現實務管理需求，提升客戶長期競爭力。

企業邁向數位化趨勢成形，虎門深度理解客戶數位轉型需求，商管智能服務引進ERP新產品線SAP S/4HANA Cloud，提供高效數據整合與即時分析功能，並全面支援跨國營運。此外，虎門以ERP核心資訊為基礎，透過機器學習與AI應用，協助客戶在日常運營中自動化重複性任務，將人力資源集中於更高價值的業務創新。虎門的創新優勢還提供完整的雲端部署與管理服務，並協助客戶採用高效資源管理策略，支持客戶實現ESG目標，為企業未來增值。

虎門啟用全新辦公據點「虎門研創中心」象徵商管智能服務進一步擴大，陪伴客戶在快速變化的市場環境中，克服種種管理上的挑戰，成為企業邁向智慧與永續的最佳夥伴。虎門研創中心將作為公司未來營運的重要基地，整合技術研發、顧問服務與客戶共創空間，專注推動ESG導向的企業解決方案、ERP導入最佳實踐，以及AI智慧模型的企業應用，成為虎門未來成長的重要引擎。

AI ESG

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