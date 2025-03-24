北捷首台「AI數位列車」27日啟航！攜宏碁打造新應用

隨著生成式AI發展，各種全新的應用產品也接連問世，而品牌大廠宏碁（2353）為了讓全體民眾在搭乘捷運時，都能享受更加安全且便利的乘車體驗，因此攜手台北捷運研發出全國首台「Al數位列車」，而雙方將於27日在台北市信義區的象山捷運站內舉辦盛大的「啟航儀式」，而宏碁也將派出營運長張世欣親自到場參與儀式，並攜手合作夥伴北捷的長官們一同宣布「列車正式啟動」！

據悉，宏碁近年已陸續端出多款AI應用新產品，並且在市場上成功掀起了一番討論，而針對 AI 狂潮，公司則認為，AI 對產業發展一定很重要，而從趨勢曲線發展來看，AI 應該會有新的突破模式。團隊透露，AI 一定會扮演很重要的角色，不過股市可能對此有太多期望，AI 所需的運算力、電力至今仍吃不消，從曲線發展還需要突破與轉折，因此 AI 發展應該會有新突破模式才可行。

根據宏碁公布資料顯示，去年第4季單季合併營收達新台幣660.21億元，毛利為新台幣69. 53億元，毛利率10 .5%；而單季營業淨利達到新台幣10.24億元，營業淨利率則達到1.6%，至於稅後純益則達到新台幣14.28億元，單季每股純益為新台幣0.47元。

根據宏碁公開的財報資料顯示，團隊在去年全年的合併營收，達到了新台幣2,646.82億元；毛利為新台幣280.03億元，毛利率為10.6％ ；營業淨利則達到新台幣48.76億元，年增15.4%，營業淨利率為1.8% ；稅後純益則達到55 .39億元 ，全年每股純益達到新台幣1.84元。

對此，宏碁坦言，團隊去年透過「建立多重事業引擎」的主要策略，也讓集團持續在各個領域中展現出強勁的動能，而截至去年底合計已有13家公開發行子公司。非電腦及顯示器業務在2024年合計貢獻37.4%的營業淨利及28.3%營收，整體表現相當出色。而此次攜手台北捷運推出「首台AI數位列車」，團隊也直言，將藉此帶領大家一起「踏入3D新世界，締造安全新境界」。