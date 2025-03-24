鴻海砸近47億元於休士頓擴產 滿足蘋果伺服器需求

在蘋果公司上個月宣布將在德州投資伺服器製造廠後，合作夥伴鴻海（2317）24日宣布擴大美國布局，代子公司Ingrasys Technology USA Inc.公告取得德州休士頓土地及廠房，交易總金額約達1.42億美金（換算新台幣約為46.89億元），鴻海表示此為營運需求。市場解讀，鴻海擴大休士頓產能，就是為了滿足蘋果等伺服器新需求。

鴻海本次取得目標地坐落於休士頓，交易單位數量為土地86.34英畝，廠房1,011,521平方英尺，交易總金額約達1.42億美金。針對此交易案，鴻海表示此為營運需求。

鴻海在德州休士頓原本已有伺服器製造據點，此番取得新土地及廠房，業界解讀，應是為滿足蘋果公司等客戶伺服器需求。

蘋果於上個月24日宣布，計劃未來四年在美國投資5,000億美元，包括在德州休士頓設立新的人工智慧（AI）伺服器生產設施、在密西根成立供應商學院、並會對美國現行供應商進行額外投資。

據外電報導，蘋果指出，今年稍晚將與鴻海在休士頓生產伺服器，供Apple Intelligence雲端使用，此一系統名為「私有雲端算力」（Private Cloud Compute），採用台灣生產的M系列晶片。