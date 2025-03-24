快訊

獨／最年長局長！77歲曾國鈞重掌中市地政局 續寫2記錄

南韓總理彈劾案被否決！ 罷免尹錫悅還有機會嗎？

政府津貼諮詢AI擬第3季上線 找補助方案更有效率

中央社／ 台北24日電

數發部今天表示，「我的E政府」未來規劃導入生成式AI，預計第3季將提供「政府津貼諮詢AI Bot」，民眾提供個人條件後，就能精準推薦如生育津貼、就業補助、急難救助等補助方案，提升查詢效率。

數「我的E政府」每年平均網站瀏覽量達2295萬次，使用人次達1383萬。數發部今天舉行「一站式政府服務入口網－我的E政府記者會」，數發部政務次長林宜敬、數位政府司司長王誠明出席。

王誠明表示，「我的E政府」網站已整合超過2700項線上申辦服務，涵蓋人生各重要階段與日常所需，包括出生登記、生育補助、失業給付、勞保年金查詢等，讓民眾能一站式掌握政府業務與線上申辦資訊，民眾可透過關鍵字或事件分類方式查詢資訊。

數發部指出，「我的E政府」以生活事件分類的方式整合各機關服務，民眾再也不用四處尋覓，就能找到所需資訊。例如，從出生、求學、求職到退休，所有階段的政府服務包括護照換發、駕照日文譯本申請、各類社會補助等。

為了持續精進「我的E政府」服務品質，王誠明表示，希望讓民眾更快速可以找到相關資訊，規劃導入生成式AI技術，預計今年第3季推出「政府津貼諮詢AI Bot」。

王誠明進一步解釋，政府津貼諮詢AI Bot可依據民眾的條件自動篩選出適合補助，並精準推薦給民眾，預計服務範圍包含生育育兒補助、就業失業補助、住宅補助方案、勞保退休保障、國民年金給付、長照身障給付與急難救助資源。

數發部指出，「我的E政府」不僅提供個別申辦服務，還針對80項熱門政策彙整成懶人包，如勞工退休金、身心障礙補助、個人所得稅申報等。以「青年返鄉」專區為例，整合教育部、國發會、農業部及地方政府的獎勵與補助計畫，讓有意回鄉發展的青年能輕鬆找到適合的補助方案。

數發部指出，網站還提供80則熱門政策懶人包與全台各地超過100支即時影像，幫民眾快速掌握政府服務、旅遊資訊與交通路況，提升日常生活便利性。

勞保年金 勞工退休金 數發部

延伸閱讀

大南方新矽谷方案涵嘉市 市長黃敏惠：28日爭取實質納入

大南方新矽谷計劃 嘉義市「有名無實」黃敏惠將北上協調會爭取納入

政府數位化大服務 還將導入生成式AI

替代役擴大召集在野憂備戰 劉世芳：是列入民防人力

相關新聞

鴻海砸近47億元於休士頓擴產 滿足蘋果伺服器需求

在蘋果公司上個月宣布將在德州投資伺服器製造廠後，合作夥伴鴻海（2317）24日宣布擴大美國布局，代子公司Ingrasys...

AMD台南辦公室於沙崙揭幕 黃偉哲市長：Al智慧產業重要里程碑

AMD（超微）24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理主持，群創（3481）洪進揚董事長、成大資訊學...

AMD台南辦公室沙崙揭幕 黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

全球第二大微處理器廠商AMD台南辦公室進駐台南歸仁沙崙今天開幕，台灣分公司總經理陳民皓邀請群創董事長洪進揚、成大資訊學院...

日經商業雜誌：鴻海雖是巨艦卻相當靈活 在逆境中突圍值得學習

日經商業雜誌24日發布特輯表示，鴻海（2317）雖然是巨艦，但卻相當靈活，一方面保留與中國大陸的聯繫，另一方面又在全球布...

華碩旗下ROG宣布「RTX 50顯卡系列筆電」將於3月31日開賣

電競玩家熱血年度盛會「ROG VIP DAY」精彩開趴！品牌大廠華碩（2357）旗下潮流電競領導品牌ROG玩家共和國於三...

國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。