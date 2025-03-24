快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

HPE與NVIDIA攜手推出全新企業級AI解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
HPE與NVIDIA宣布擴展其全新企業級AI解決方案NVIDIA AI Computing by HPE產品組合。HPE／提供
HPE與NVIDIA宣布擴展其全新企業級AI解決方案NVIDIA AI Computing by HPE產品組合。HPE／提供

慧與（HPE）與輝達（NVIDIA）宣布擴展其全新企業級AI解決方案NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，協助客戶加速部署生成式（Generative）、代理型（Agentic）及實體AI模型，更快發揮AI的商業價值。此解決方案具備更卓越的效能、更高的能源效率與安全性，並針對全端一站式私有雲AI解決方案新增多項功能。無論企業規模大小，都能高效進行AI模型的訓練、調校與推論。

「AI正為企業帶來重大機遇，但要實現大規模應用，企業需要精簡的整合型AI解決方案。」HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，「為了充分釋放AI的潛力，HPE與NVIDIA攜手推出完整的AI解決方案組合，協助企業加速創造商業價值，從而提升生產力並開創新營收來源。」

「AI正在各個產業引發巨大變革，企業正加速打造AI基礎設施以發展人工智慧應用。」NVIDIA創辦人裁暨執行長黃仁勳Jensen Huang表示，「為加速這場變革，NVIDIA與HPE共同提供企業所需的全方位基礎架構，協助企業開發、訓練及大規模部署AI——包括在生成式AI、代理型AI、機器人與數位孿生技術。這項合作將加速企業的AI轉型，同時創造全新的生產力與創新機會。」

HPE正在擴展其HPE Private Cloud AI功能，使其支援全新的NVIDIA AI Data Platform。HPE Private Cloud AI結合NVIDIA AI Data Platform， 為企業提供最便捷途徑，有效發揮企業資料價值，進而推動資料導向之決策。

HPE Private Cloud AI搭配HPE GreenLake雲端平台提供自助式雲端體驗。NVIDIA AI Data Platform則持續通過客製化參考架構，將資料轉化為實用的商業情報，該架構整合了NVIDIA的加速運算、網路和AI軟體與企業儲存系統——這些元素都已存在於HPE Private Cloud AI中。

經由HPE與NVIDIA持續協作開發，HPE Private Cloud AI專為快速部署支援NVIDIA AI Data Platform的藍圖和模型而設計，如NVIDIA AI-Q Blueprints和用於NVIDIA Llama Nemotron 模型的NVIDIA NIM微服務，這些模型具備推理能力。

AI NVIDIA 雲端平台

延伸閱讀

馬來西亞進口晶片恐流向中國 美國施壓加強管控

輝達、聯發科緊抱 AI與ASIC布局成亮點

和碩美辦公室鄰輝達總部 童子賢：想談事過馬路就到

輝達GTC舉行「台灣之夜」晚宴 黃仁勳與施崇棠大啖美食

相關新聞

AMD台南辦公室於沙崙揭幕 黃偉哲市長：Al智慧產業重要里程碑

AMD（超微）24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理主持，群創（3481）洪進揚董事長、成大資訊學...

AMD台南辦公室沙崙揭幕 黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

全球第二大微處理器廠商AMD台南辦公室進駐台南歸仁沙崙今天開幕，台灣分公司總經理陳民皓邀請群創董事長洪進揚、成大資訊學院...

日經商業雜誌：鴻海雖是巨艦卻相當靈活 在逆境中突圍值得學習

日經商業雜誌24日發布特輯表示，鴻海（2317）雖然是巨艦，但卻相當靈活，一方面保留與中國大陸的聯繫，另一方面又在全球布...

華碩旗下ROG宣布「RTX 50顯卡系列筆電」將於3月31日開賣

電競玩家熱血年度盛會「ROG VIP DAY」精彩開趴！品牌大廠華碩（2357）旗下潮流電競領導品牌ROG玩家共和國於三...

國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲...

電子生產製造設備展4月16日登場 增設面板級封裝專區

全球半導體產業聚焦先進封裝技術，「電子生產製造設備展」將於4月16日登場，主辦單位之一的台灣電子製造設備工業同業公會(T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。