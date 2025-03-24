HPE與NVIDIA攜手推出全新企業級AI解決方案
慧與（HPE）與輝達（NVIDIA）宣布擴展其全新企業級AI解決方案NVIDIA AI Computing by HPE產品組合，協助客戶加速部署生成式（Generative）、代理型（Agentic）及實體AI模型，更快發揮AI的商業價值。此解決方案具備更卓越的效能、更高的能源效率與安全性，並針對全端一站式私有雲AI解決方案新增多項功能。無論企業規模大小，都能高效進行AI模型的訓練、調校與推論。
「AI正為企業帶來重大機遇，但要實現大規模應用，企業需要精簡的整合型AI解決方案。」HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，「為了充分釋放AI的潛力，HPE與NVIDIA攜手推出完整的AI解決方案組合，協助企業加速創造商業價值，從而提升生產力並開創新營收來源。」
「AI正在各個產業引發巨大變革，企業正加速打造AI基礎設施以發展人工智慧應用。」NVIDIA創辦人裁暨執行長黃仁勳Jensen Huang表示，「為加速這場變革，NVIDIA與HPE共同提供企業所需的全方位基礎架構，協助企業開發、訓練及大規模部署AI——包括在生成式AI、代理型AI、機器人與數位孿生技術。這項合作將加速企業的AI轉型，同時創造全新的生產力與創新機會。」
HPE正在擴展其HPE Private Cloud AI功能，使其支援全新的NVIDIA AI Data Platform。HPE Private Cloud AI結合NVIDIA AI Data Platform， 為企業提供最便捷途徑，有效發揮企業資料價值，進而推動資料導向之決策。
HPE Private Cloud AI搭配HPE GreenLake雲端平台提供自助式雲端體驗。NVIDIA AI Data Platform則持續通過客製化參考架構，將資料轉化為實用的商業情報，該架構整合了NVIDIA的加速運算、網路和AI軟體與企業儲存系統——這些元素都已存在於HPE Private Cloud AI中。
經由HPE與NVIDIA持續協作開發，HPE Private Cloud AI專為快速部署支援NVIDIA AI Data Platform的藍圖和模型而設計，如NVIDIA AI-Q Blueprints和用於NVIDIA Llama Nemotron 模型的NVIDIA NIM微服務，這些模型具備推理能力。
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