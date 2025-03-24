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群電攜手中國工業工程學會 共襄全國碩士論文競賽

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
群電曾國華總經理（左）與中國工業工程學會范書愷理事長(右)簽約贊助群光全國工業工程與管理碩士論文競賽。圖／群電提供
群電曾國華總經理（左）與中國工業工程學會范書愷理事長(右)簽約贊助群光全國工業工程與管理碩士論文競賽。圖／群電提供

電源大廠群電（6412）24日宣布，正式冠名贊助由社團法人中國工業工程學會主辦的「群光全國工業工程與管理碩士論文競賽」，為期三年。本競賽旨在鼓勵全國碩士生積極投入工業工程與管理領域研究，提升學術與實務發展。雙方於3月20日簽署合作意向書，展現企業對人才培育的長期承諾。

群電表示，此次合作中，群電將每年贊助35萬元，支持競賽的運作與獎勵機制，進一步促進產學交流。群光電能總經理曾國華表示，人才是推動產業創新的關鍵，我們希望透過贊助此項競賽，提供年輕學子一個展示研究成果的重要舞台，並鼓勵優秀的年輕人勇於創新與實踐。

群電表示，總經理曾國華同時也是國立臺北科技大學名譽工學博士暨傑出校友、與中國工業工程學會「工業工程獎章」得主。曾總經理長期以來積極投入工業工程領域的發展，身體力行促進學界與產業的緊密合作，為臺灣工業工程教育與技術創新貢獻卓著。

中國工業工程學會理事長范書愷教授則表示，本學會持續致力於與產業實務的鏈結，而工業工程也是最接近實務應用的專業學科。近年來本學會所頒各獎項與舉辦之競賽也陸續獲得業界的冠名與贊助，顯現產業界對工業工程的高度重視。本次非常感謝群光電能的支持，這不僅是對學術研究得以實際應用的肯定，更是對未來工業工程人才的一大鼓舞。我們期待看到更多優秀的研究成果，為產業發展注入新動能。

中國工業工程學會秘書長張秉宸教授說明，2025群光全國工業工程與管理碩士論文競賽涵蓋「作業研究與決策科學」、「大數據分析與資訊系統」、「人因工程與設計」、「生產系統與智慧製造」、「服務系統與科技管理」等五大學術領域，並特設「實務個案（含EMBA）」及「國際學生組」，鼓勵不同專業背景、國籍的學生參與。

群光 群電

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