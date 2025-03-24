快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

中華電信攜手韓美日電信業者 投資海底電纜「E2A」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）宣布投資全新海底電纜系統「E2A」，這條全長約12,500 公里的跨太平洋光纖網路由中華電信（CHT）、韓國SK寬頻（SKB）、日本軟銀（SoftBank）及美國威訊電信（Verizon）共同籌建，將採用最先進技術建造，大幅提升亞洲與北美之間的數位連接能力。

隨著AI雲端運算、數據處理及新一代行動網路的快速發展，超高容量、低延遲的基礎設施需求前所未有地強勁。E2A的建設標誌著全球通信技術的重大進展，將提供前所未有的性能、擴展性與可靠性，並融合可持續發展的設計理念，以實現更高效與環保的數據傳輸。

E2A海底電纜系統橫跨太平洋，串聯亞洲與北美主要數位樞紐，登陸點涵蓋台灣頭城、南韓釜山、日本千葉縣丸山（Maruyama）及美國加州莫羅灣（Morro Bay），為區域與全球通訊提供關鍵基礎設施，將為AI應用、數據中心及雲端服務提供強大的骨幹支援，確保跨太平洋及亞洲區域內的高速連接。

這條橫跨太平洋的E2A海纜未來可與即將完工的SJC2以及Apricot等亞洲區海纜在台灣進行多元串連，強化台灣在亞太海纜匯集中心的地位，除了滿足持續成長的業務需求外，亦可進一步提升整體網路韌性。此外，中華電信也可經由不同的海纜組合方案，提供亞洲與美國之間多樣化海纜解決方案，不但能滿足客戶多元化的需求，也同時讓中華電信的國際業務發展布局更為完整。E2A海纜系統預計於2028下半年正式啟用，屆時將能大幅提升太平洋區域的數位能力與連結品質。

E2A海纜聯盟匯聚全球領先的電信業者，展現共同承諾，致力於擴展與強化區域及全球數位基礎設施。中華電信董事長簡志誠對於E2A海纜系統充滿期待，中華電信未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、輔以衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊彙集中心的優勢地位，吸引更多國際業者進駐台灣，並深化AI賦能及協創服務的能量，滿足客戶多元的需求。

中華電信 海纜 美國

延伸閱讀

中華電投資跨太平洋新海纜E2A 預計2028年啟用

中華電擬砸逾46億元 揪團投資E2A海纜建設

中華電信投資E2A亞美新海纜 布局AI強化網路韌性

台馬第二、三號海纜修復完成 陳雪生促建第四條海纜

相關新聞

AMD台南辦公室於沙崙揭幕 黃偉哲市長：Al智慧產業重要里程碑

AMD（超微）24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理主持，群創（3481）洪進揚董事長、成大資訊學...

AMD台南辦公室沙崙揭幕 黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

全球第二大微處理器廠商AMD台南辦公室進駐台南歸仁沙崙今天開幕，台灣分公司總經理陳民皓邀請群創董事長洪進揚、成大資訊學院...

日經商業雜誌：鴻海雖是巨艦卻相當靈活 在逆境中突圍值得學習

日經商業雜誌24日發布特輯表示，鴻海（2317）雖然是巨艦，但卻相當靈活，一方面保留與中國大陸的聯繫，另一方面又在全球布...

華碩旗下ROG宣布「RTX 50顯卡系列筆電」將於3月31日開賣

電競玩家熱血年度盛會「ROG VIP DAY」精彩開趴！品牌大廠華碩（2357）旗下潮流電競領導品牌ROG玩家共和國於三...

國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲...

電子生產製造設備展4月16日登場 增設面板級封裝專區

全球半導體產業聚焦先進封裝技術，「電子生產製造設備展」將於4月16日登場，主辦單位之一的台灣電子製造設備工業同業公會(T...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。