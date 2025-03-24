AMD台南辦公室沙崙揭幕 黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

全球第二大微處理器廠商AMD台南辦公室進駐台南歸仁沙崙今天開幕，台灣分公司總經理陳民皓邀請群創董事長洪進揚、成大資訊學院院長吳士駿、台南市長黃偉哲等見證。黃偉哲祝賀AMD成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。

黃偉哲表示，台南位於高科技S廊帶核心，擁有全國最豐沛的綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南台灣最密集的晶片人才培育聚落，將引領台灣成為「人工智慧之島」。AMD在沙崙成立研發據點，揭示了台南在AI發展的重要進展。

他說，台南是半導體先進製程最密集地帶，早在總統賴清德擔任市長時就已積極佈局。協調南科管理局、自來水公司將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，成功促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」的重要基石。

黃偉哲指出，台南的綠電、算力、人力三大優勢，是最適合人工智慧產業落地發展的城市，而沙崙智慧綠能科學城，不僅有中研院、工研院、國研院進駐，周邊台糖智慧綠能循環住宅園區、K12雙語學校、即將完工的三井OUTLET二期，未來發展的沙崙醫療服務與創新園區、生態科學園區等，完善的生活機能與未來發展性，相信能吸引更多相關周邊產業進駐，共同帶動台南經濟發展。