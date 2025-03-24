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安勤揮軍 Japan IT Week 展會 展現 AI 邊緣運算創新應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

安勤（3479）將於2025年4月23日至25日參展日本最大IT產業展會——「Japan IT Week」，發表最新AI與邊緣運算技術，聚焦高效能嵌入式系統、智能運算平台及AI解決方案，推動智慧醫療、智慧交通與智慧製造的發展。透過創新的AI邊緣運算架構與高效能計算技術，安勤科技致力於強化即時數據處理能力，提升企業運營效率，並驅動智能決策發展。

面對AI運算需求的迅猛成長，安勤科技積極推動綠色運算，以高效能運算（HPC）結合液冷技術，顯著降低能源消耗，提升AI與邊緣運算的效能與穩定性，助力企業邁向低碳永續發展。

在智慧交通方面，安勤科技將展示基於NVIDIA Jetson平台的邊緣AI解決方案，透過AI即時分析駕駛行為、行人與車流動態，以及障礙物偵測，強化智慧交通管理能力，提升城市治理效能。該解決方案亦可於醫療應用AI智能關節偵測，以軀幹節點進行AI人體姿態辨識，醫療面可幫助復健動作協助訓練，或應用於疲勞駕駛監測，同時擴展AI在智慧城市與智慧醫療的應用範疇。

在醫療領域部分，安勤科技攜手柏瑞醫，透過AI邊緣運算開發骨質疏鬆篩查方案，應用深度學習與數位X光感測技術，在6秒內精準評估骨折風險，提升診斷效率並降低醫療成本。

此外，懸浮觸控技術強化醫療設備靈敏度，降低交叉感染風險；ARTEMIS超精準定位技術則優化醫療場域管理，提高運營效率。在智慧製造領域，安勤透過頻外管理擴充模組，實現智慧工廠的遠端監測、診斷與數據收集，並導入OOB（Out-of-Band）技術，確保設備長期穩定運行，即使系統異常亦能遠端重啟，降低停機風險，強化管理效能。

安勤科技總經理張嘉哲表示，在 AI與邊緣運算驅動的數位變革浪潮中，安勤科技持續創新，為企業提供高效、穩定且永續的解決方案。我們期待透過 Japan IT Week 展示最前沿的技術成果，助力全球產業數位轉型，共創智慧未來。

AI 復健

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