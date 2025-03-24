新AI超級電腦晶創25登場 助攻南台灣業者高效能運算

台灣新一代AI超級電腦「晶創25」登場，系統採用NVIDIA H100 GPU，總算力將達16 Petaflops，國科會轄下國研院國網中心今天宣布，晶創25超級電腦徵案計畫正式啟動，將可為南部地區半導體業者提供專屬的高效能運算資源。

為推動南部地區半導體業者數位創新與技術升級，協助企業開發更多元且具產業競爭力的系統應用技術，打造半導體產業鏈的高潛力創新解決方案，國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心，日前在台南舉辦「晶創主機Nano 5半導體產業創新與升級」徵案說明會，吸引眾多半導體領域企業與新創團隊參與。

國研院國網中心今天透過新聞稿說明，「晶創25」（Nano 5）為新一代加速器叢集式超級電腦，作為發展台灣AI應用及高效能運算的關鍵基礎設施。晶創主機承襲「晶片驅動台灣產業創新方案」的願景，助力半導體產業發展AI應用，也為半導體產業其他應用及研發，如加速晶片設計與驗證、AI與半導體技術整合、半導體製造數據分析、先進封裝與異質整合技術、晶圓製造與智慧工廠應用等，提供強大且高速的計算環境。

國研院國網中心指出，「晶創25」系統採用NVIDIAH100 GPU計算加速器，總算力將達16 Petaflops（1Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算），可大幅提升AI模型訓練與科學模擬的運算效率。

國研院國網中心副主任姚志民在新聞稿中表示，全球半導體產業持續升級，智慧化趨勢快速發展，高效能運算已成為驅動技術創新與產業升級的核心動能；晶創主機Nano 5代表台灣半導體產業的實力與創新能量，從微小到強大的完美結合，國網中心希望透過此次徵案，為南部地區半導體業者提供專屬的高效能運算資源，支持企業突破技術瓶頸，進而提升整體產業競爭力。

國研院國網中心指出，此次徵案側重3大核心價值，首先是提供高效能運算服務環境，幫助企業在數位創新中快速突破；其次是推動技術升級，全力支持開發多元且具競爭力的系統應用，提升半導體產業鏈的核心技術；最後為強化產業鏈韌性，透過高效能運算技術，提升產業鏈的應變能力與市場競爭力。

國研院國網中心表示，這次徵案即日起開放申請，4月2日截止，歡迎各企業與新創公司參與，共同推動台灣半導體技術邁向新高度。有意參與徵案的企業與團隊，可至國網中心官網查詢詳細資訊。