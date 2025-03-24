日經商業雜誌：鴻海雖是巨艦卻相當靈活 在逆境中突圍值得學習

日經商業雜誌24日發布特輯表示，鴻海（2317）雖然是巨艦，但卻相當靈活，一方面保留與中國大陸的聯繫，另一方面又在全球布局，是雙線布局的全球戰略，同時，一旦時機不對，便立刻轉向下一個機會，其精準的眼光與韌性，正是鴻海的核心精神。

日經商業（Nikkei Business）雜誌今天推出專題「向世界最強的數位國家學習：台灣-台積電與鴻海的逆境突圍力」，探討台灣如何在不到40年的時間內，蛻變為掌握全球經濟命脈的戰略要地。

針對鴻海的部分，日經商業形容形容鴻海「巨艦亦靈活」，巧妙地掌握與中國大陸的距離，突出集團全球布局的亮點。同時，報導指出，「如今，帶動鴻海成長的主力正是AI伺服器」，並點出鴻海集團整體規模，雲端網路產品已跟智慧型手機的表現相當。

在供應鏈布局方面，日經商業說，鴻海在「去中國大陸依賴」的行為上，並非徹底脫離，一方面拓展中國大陸以外的據點，另一方面也保留與中國大陸的聯繫，呈現出一種雙線布局的全球戰略態勢。

日經認為，鴻海果斷的眼光，以及一旦判斷時機不對，便立刻轉向下一個機會的韌性與行動力，正是作為「台商」的鴻海所展現出的核心精神。