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華碩旗下ROG宣布「RTX 50顯卡系列筆電」將於3月31日開賣

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
ROG玩家共和國最新筆電即將於3月31日正式開賣。ROG／提供
ROG玩家共和國最新筆電即將於3月31日正式開賣。ROG／提供

電競玩家熱血年度盛會「ROG VIP DAY」精彩開趴！品牌大廠華碩（2357）旗下潮流電競領導品牌ROG玩家共和國於三創生活園區12樓，以未來感打造互動遊戲體驗「ROG AI終決戰」，現場不僅邀請「電幻女伶」E1and獻唱ROG主題曲〈我．天生無懼〉，還有樂天女孩Kira、Dora與人氣實況主瑀熙Yuci、電競主播湯米，與120名ROG護照會員齊聚打遊戲，藉由ROG頂級電競戰備帶來的極致效能，暢享遊戲快感，氣氛嗨翻天！

ROG指出，今年首次推出超夢幻「ROG Zephyrus G16電競筆電競標活動」，搭載GeForce RTX 5080顯卡、原價高達109,999元的頂級電競筆電，活動現場祭出超殺30,000元起標，每標5,000元。全場玩家躍躍欲試、火熱喊價，最終由幸運玩家黃先生以8萬元得標，以將近7折的價格抱回，成為現場最受矚目的大贏家！黃先生興奮表示，西風之神ROG Zephyrus G16這麼輕薄，卻有50顯卡的超強效能，帶出門超方便，當然把握大好機會入手！

ROG透露，活動現場提供一站式ROG電競戰備體驗，包括最新RTX 50系列電競筆電、ROG Phone 9 Pro電競手機、主機板、電競螢幕與各式潮流配件；更獻上絕無僅有的會員特惠，最低８折起，就是要讓玩家輕鬆滿載而歸！參與者皆可獲得戰士背心、行李吊牌等專屬紀念品，還能大啖補充能量的「回血特餐」，並透過闖關遊戲贏取「金鑰匙」，換取數百項豐富贈品！

據悉，ROG玩家共和國長期以玩家為核心，持續打造最真實熱血的情感連結。限ROG護照會員參加的電競盛事「ROG VIP DAY」，年年報名秒殺，盡享多項尊榮特權。凡註冊1件ROG主產品加2件ROG配件類產品，或註冊2件ROG主產品，即可成為ROG VIP，獲得「ROG護照」與會員專屬權益。

ROG強調，旗下最新的電競筆電RTX 50系列新機將於3月31日晚間9點正式開賣，團隊也重磅加碼ROG護照會員購機福利！ROG VIP如於三創ROG旗艦店購買GeForce RTX 5080/5090高階機種，排隊前10名再送ROG Raikiri PC控制器(價值NT$3,990)，搶先制霸遊戲戰場！

ROG 電競筆電

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