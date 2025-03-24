高通CEO艾蒙將為COMPUTEX開講 貿協證實：5月19日南港現身

外貿協會24日正式宣布，將邀請美國高通公司（Qualcomm Incorporated）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）來台，並擔任台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）的主題演講講者，他將分享「AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景」，而該場活動將於5月19日下午2點在南港展覽館2館7樓舉行。

外貿協會指出，在這四十年以來，高通一直都是新時代技術的領導者，引領各產業的創新發展。隨著智慧型手機、PC、汽車及其他裝置變得越來越具互動性和個人化，邊緣AI幾乎影響著所有產業。

貿協強調，Cristiano Amon身為高通的總裁暨執行長，在擬定公司策略方向上扮演重要角色，特別是在邊緣AI領域、制定領先且具差異化的產品藍圖、以及加速5G普及應用等方面。在Cristiano Amon的領導下，高通持續拓展事業版圖並多元化發展至汽車、運算、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、網路與工業等產業。

據悉，台北國際電腦展；COMPUTEX 2025）今年以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。