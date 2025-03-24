快訊

前交通部長郭瑤琪主動脈剝離急送醫 經一天葉克膜搶救無效中午前拔管

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「錢財源源不絕」：運勢非常旺盛

蘆洲傳惡犬咬人！女遛狗小腿被咬出3血洞 愛犬也遭撕咬受傷

國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

中央社／ 台北24日電
國科會首度攜手仁寶電腦、台北市電腦公會（TCA）及台灣科技新創基地（TTA）共同舉辦「2025 AI創新獎」。聯合報系資料照
國科會首度攜手仁寶電腦、台北市電腦公會（TCA）及台灣科技新創基地（TTA）共同舉辦「2025 AI創新獎」。聯合報系資料照

國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲新台幣100萬元獎金，並展開為期6個月的企業育成合作。

為發掘具影響力的AI創新應用，國科會今天表示，「2025 AI創新獎」鼓勵參賽者以「雙重AI」（Artificial Intelligence & Art Intelligence）為核心，針對AI在智慧城市、智慧醫療、教育娛樂、新體驗新生活等4大領域，提出能夠改變未來的AI應用創新解方。

國科會表示，獲獎團隊將獲得100萬元獎金，展開為期6個月的育成合作，且將受邀於10月16日至18日在台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo）未來科技館，進行技術展示與頒獎。

國科會指出，這是首度攜手仁寶電腦、台北市電腦公會（TCA）及台灣科技新創基地（TTA）共同舉辦「2025 AI創新獎」，期望激發改變未來的跨域AI解決方案，並藉此拋磚引玉，吸引更多企業參與，與團隊共同合作讓創新解決方案落地應用。

國科會表示，此獎項由企業需求出發，企業不僅贊助獎金，更提出選題領域與育成計畫，確保獲選團隊能與企業形成實質合作，讓競賽成為企業與創新應用團隊的橋梁，除發掘具潛力創新應用團隊，與企業共同開發新市場，並協助獲得資金，加速技術商業化。

國科會表示，此獎項徵求對AI創新應用充滿熱情的新創公司、學研機構（團隊）、非營利法人或個人；參賽者可依4大主題領域提交創新提案，發揮跨領域整合能力，讓AI不只是技術工具，更成為改變社會的驅動力。

國科會指出，本屆評審團由跨領域產學研專家組成，將根據技術創新性、社會影響力、實際應用能力、跨領域整合程度等4大評選標準，精選8至10組最具潛力的創新團隊，即日起開放線上報名，投件截止日期為5月30日下午5時。

AI 智慧城市

延伸閱讀

因貪腐調查被捕…伊斯坦堡市長遭羈押稱不會屈服 律師團隊擬提抗告

桃園一號空間創生基地助地方創生 13團隊青年返鄉築夢

國科會：地震即時監測等防災科技 將輸出南向國家

AI用電量需求大 國科會：進口綠氫綠氨列可能選項

相關新聞

國科會攜仁寶推AI創新獎 獎金百萬鎖定4大領域應用

國科會今天表示，攜手仁寶電腦、台北市電腦公會等，即日起至5月30日徵求智慧城市等4大領域的AI創新應用提案，獲獎團隊將獲...

電子生產製造設備展4月16日登場 增設面板級封裝專區

全球半導體產業聚焦先進封裝技術，「電子生產製造設備展」將於4月16日登場，主辦單位之一的台灣電子製造設備工業同業公會(T...

國科會AI創新獎鼓勵跨域AI應用 獎金最高100萬元

因應產業需求，國科會攜手仁寶電腦、台北市電腦公會及台灣科技新創基地共同舉辦 「2025 AI創新獎」，期望激發改變未來的...

AI驅動PLP面板級封裝需求大爆發 4月專區展覽首度登場

全球半導體產業聚焦先進封裝技術，「電子生產製造設備展」將於4月16日登場，今年首度新增「PLP面板級封裝專區」，聚焦未來...

工研院推綠色新生活 打造「生活碳足跡計算器」助減碳

工研院24日宣布，團隊在環境部的支持下，打造「生活碳足跡計算器」，讓使用者可以輕鬆量化日常生活中的碳排放，進一步優化個人...

高通執行長將現身 COMPUTEX 主題演講 分享AI如何改變裝置體驗

外貿協會24日宣布邀請美國高通公司（Qualcomm Incorporated）總裁暨執行長Cristiano Amon...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。