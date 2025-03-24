工研院推綠色新生活 打造「生活碳足跡計算器」助減碳

工研院24日宣布，團隊在環境部的支持下，打造「生活碳足跡計算器」，讓使用者可以輕鬆量化日常生活中的碳排放，進一步優化個人減碳行為。工研院表示，「淨零排放」應從生活小事開始，例如自備環保杯、少開一次冷氣、選擇步行或大眾運輸等，每個人的選擇都在為減碳貢獻一份力量，點滴的改變，累積起來就能匯聚可觀的成果。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，「生活碳足跡計算器」整合國際上許多數據，除了環境部的減碳數據外，還參考美國國家環境保護局、德國聯邦環境局、日本零碳行動30等可信賴的運作模式，涵蓋住宅能源、交通、飲食、日常用品消費、旅遊休閒五大領域，並與專家學者長時間合作將數據在地化，打造更符合臺灣的減碳資料庫，搭配行為分析，讓民眾輸入個人生活方式便能快速評估，獲得更精準的碳足跡分析。

據悉，生活碳足跡計算器將日常行為對碳排放的影響轉化為具體數據，並深入分析不同行為模式所產生的碳排放差異，如冷氣調高1度並搭配電風扇，每年可減少83.93 kgCO₂e；自備環保杯取代一次性飲料杯，每年可減少9.67 kgCO₂e；自備盥洗包取代旅館一次性備品，每年可減少5.44 kgCO₂e。透過直觀的視覺化數據與個人化建議，生活碳足跡計算器不僅提升大眾對低碳生活的認識，更打造實用的低碳生活指南，鼓勵民眾節能用電、綠色出行、低碳飲食等，以實際可行的方式減少碳足跡，共同打造永續的未來。

為了讓減碳意識更加普及，以及幫助企業落實員工碳排管理，目前生活碳足跡計算器除了在環境部網站上線外，工研院還開發專屬企業的版本，並將率先於工研院內部導入，幫助員工建立個人減碳存摺。未來，這項工具將進一步拓展至企業端，協助企業提供員工減碳指引，讓企業與個人都能更直觀的掌握碳排放狀況，進而採取更具體的減碳行動，共同為環境永續發展貢獻力量。

工研院擘劃「2035技術策略與藍圖」，在永續環境方面，透過創新碳足跡計算技術，精準量化生活碳排放影響。此技術不僅幫助個人掌握減碳機會，未來也能導入企業，協助優化減碳決策，加速低碳轉型。未來工研院將持續推動數據驅動的減碳解決方案，鏈結國際趨勢，助力臺灣打造精準減碳生態系，共同邁向永續發展的新時代。