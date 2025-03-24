高通執行長將現身 COMPUTEX 主題演講 分享AI如何改變裝置體驗

外貿協會24日宣布邀請美國高通公司（Qualcomm Incorporated）總裁暨執行長Cristiano Amon，擔任COMPUTEX 2025主題演講講者，分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，該場活動將於5月19日下午2點在南港展覽館2館7樓舉行，歡迎業者踴躍參與。

四十年來，高通一直是新時代技術的領導者，引領各產業的創新發展。隨著智慧型手機、PC、汽車及其他裝置變得越來越具互動性和個人化，邊緣AI幾乎影響著所有產業。

Cristiano Amon身為高通的總裁暨執行長，在擬定公司策略方向上扮演重要角色，特別是在邊緣AI領域、制定領先且具差異化的產品藍圖、以及加速5G普及應用等方面。在Cristiano Amon的領導下，高通持續拓展事業版圖並多元化發展至汽車、運算、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、網路與工業等產業。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。COMPUTEX Keynote將於4月開放報名，最新活動資訊請至官網www.computextaipei.com.tw查詢。