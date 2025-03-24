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中華電投資跨太平洋新海纜E2A 預計2028年啟用

中央社／ 台北24日電
中華電信今天宣布，投資新海底電纜系統E2A。圖／中華電信提供
中華電信今天宣布，投資新海底電纜系統E2A。圖／中華電信提供

中華電信今天宣布，投資新海底電纜系統E2A，長約1萬2500公里的跨太平洋光纖網路，預計於2028下半年啟用，將能大幅提升太平洋區域的數位能力與連結品質。

中華電信今天透過新聞稿宣布，投資新海底電纜系統E2A，由中華電信（CHT）、韓國SK寬頻（SKB）、日本軟銀（SoftBank）及美國威訊電信（Verizon）共同籌建，將採用最先進技術建造，大幅提升亞洲與北美之間的數位連接能力。

E2A海底電纜系統橫跨太平洋，串聯亞洲與北美主要數位樞紐，登陸點涵蓋台灣頭城、南韓釜山、日本千葉縣丸山（Maruyama）及美國加州莫羅灣（MorroBay），為區域與全球通訊提供關鍵基礎設施。

隨著AI雲端運算、數據處理及新一代行動網路的快速發展，超高容量、低延遲的基礎設施需求前所未有地強勁。中華電表示，E2A的建設標誌著全球通信技術重大進展，實現更高效與環保的數據傳輸，將為AI應用、數據中心及雲端服務提供強大的骨幹支援，確保跨太平洋及亞洲區域內的高速連接。

中華電強調，這條橫跨太平洋的E2A海纜未來可與即將完工的SJC2以及Apricot等亞洲區海纜在台灣進行多元串連，強化台灣在亞太海纜匯集中心的地位，除滿足持續成長的業務需求外，也可進一步提升整體網路韌性。

此外，中華電信表示，可經由不同的海纜組合方案，提供亞洲與美國之間多樣化海纜解決方案，滿足客戶多元化的需求，也讓中華電信的國際業務發展布局更為完整。

中華電信董事長簡志誠表示，對於E2A海纜系統充滿期待，中華電信未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、輔以衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性，讓台灣具備亞太資訊彙集中心的優勢地位，吸引更多國際業者進駐台灣，並深化AI賦能及協創服務的能量，滿足客戶多元需求。

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