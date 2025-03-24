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中華電擬砸逾46億元 揪團投資E2A海纜建設

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

中華電（2412）3月24日重訊公告，為提供固網與行動寬頻高速上網連外頻寬需求及提高國際網路安全性，以提供客戶最佳的電信服務，擬與其他網路服務業者共同投資E2A海纜建設，中華電投資金額超過新台幣46億元。

中華電指出，將投資興建E2A海纜，海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由E2A投資會員依投資比例分攤，中華電投資金額超過新台幣46億元，E2A海纜建設供應商為Alcatel Submarine Networks(ASN)。

本次交易採國際公開招標方式執行，由海纜聯盟審標後決定得標廠商。

中華電股價21日收高0.78%、報130元。三大法人已連8個交易日買超達2.7萬餘張。

中華電 海纜

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