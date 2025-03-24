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輝達打造海外總部 添題材

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

今年起台北市新商辦供給增加，第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，市場可售新商辦集中在少數中大型建商手上，在台北市一地難求下，尤其輝達將在台打造海外總部的預期下，未來台北市新商辦買賣市場持續看好。

丁玟甄指出，長期以來台北市商辦新供給缺乏，近年市場一直呈現供不應求，讓辦公室租賃行情穩步向上成長。今年起的未來五年，北市商辦市場開始擴大供給、初估至少有75萬坪的商辦將完工，其中75%以招租為主，其餘為自用、出售各半。

丁玟甄分析，未來五年至少有75萬坪新增供給，不過新供給對買賣市場短期內的影響不大，主因可售辦公室數量增幅有限，且籌碼集中在少數大型建商手上，尤其在台北市一地難求、開發一塊少一塊下，賣方急售的機率研判不高，但如果是整棟買家或現金買家，仍會有議價優勢。

丁玟甄強調，在國內經濟前景佳，且輝達已宣布海外總部落腳台灣，預料將帶起產業效益，以及再為商用不動產注入另一股強心針。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這波美國關稅戰雖會讓原本投資保守的壽險業更加謹慎，認為外溢投資可能同步趨於保守姿態，但不太會影響自用買方需求，而近年商用不動產在科技業自用擴廠帶動下，表現亮眼，認為後續這股自用需求仍值得期待。

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