和大進入特斯拉人形機器人供應鏈 轉投資盟英同步奪大單

除了和大（1536）獲邀進入特斯拉人形機器人供應鏈聯盟，專供行星減速機，和大與盟立合資成立的盟英，生產製造人形機器人關節模組也開花結果。目前盟英擁有年產10萬組諧波減速機生產線，並已開始出貨，兄弟公司分進合擊，分別斬獲大單。

特斯拉人形機器人功能升級，今年拚小規模量產，讓行星減速機、諧波減速機成為兵家必爭。除了和大拿到特斯拉人形機器人供應鏈邀請外，國內精密元件大廠也積極布局人形機器人關鍵元件減速機。包括和大、上銀、台灣精銳、宇隆、利茗、直得、鈞興、盟立等大廠都摩拳擦掌。而和大應是首家正式獲邀請的台廠。

盟立2023年加入輝達Omniverse技術平台成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，及進軍半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨。