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行星減速機、諧波減速機 人形機器人關節…讓AI變成人的關鍵

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

和大（1536）集團董事長沈國榮引述產業報告指出，未來十年內全球人形機器人的年市場規模將成長到137.8萬台，速度驚人，而關鍵零組件廠可望迎來強勁的成長動能，其中又以人形機器人關節所需的「行星減速機」與「諧波減速機」占據核心關鍵地位。

沈國榮說，行星減速機約占人形機器人成本的35%至40%，而諧波減速機約占15%，兩者合計約占人形機器人生產成本的五成以上，堪稱人形機器人真正的關鍵零組件。進一步說，少了它，AI機器人就只是一部人工智慧電腦；有了它，從精密的繪畫動作到上戰場執行任務，都能順利完成。換言之，行星減速機等「關節」零組件，是讓AI變成「人」的關鍵。

沈國榮指出，行星減速機的核心傳動部件是行星齒輪組，通過齒輪間的力矩實現減速效果。精密行星減速機具有高剛性、高精度、高傳動效率、體積小等特點，通常應用於人形機器人的腰、腿、膝等關節傳動、手臂運動和步態控制等。

諧波減速機主要由波發生器、柔輪、鋼輪、柔性軸承組成，具有結構簡單、體積小、傳動比大、運動精度高等優點，可在密閉空間內傳遞運動，通常用於人形機器人的小臂、腕部、手部等輕負載部分。

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