和大助特斯拉機器人上火星 首家獲正式邀請台廠

特斯拉人形機器人Optimus將登火星，台鏈助攻。和大（1536）集團透露，近期接獲特斯拉邀請，將為Optimus打造登火星的關鍵零組件「行星減速機」，近期可望獲得認證、最快年底出貨，這也是台廠首度獲證實加入特斯拉人形機器人聯盟。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日宣布，Starship計畫預計明年底啟程前往火星，並搭載特斯拉（Tesla）開發的人形機器人Optimus。和大作為Optimus「關節」的台鏈獨家供應商，將助馬斯克圓夢。

和大集團搶攻人形機器人

馬斯克稍早表示，特斯拉計畫於今年生產數千台人形機器人Optimus，若一切順利，2026年產量將增加十倍，目標是生產5萬至10萬台人形機器人，根據特斯拉的計畫，Optimus的年產量將在三年內達到50萬台。和大表示，初期「行星減速機」（機器人關節）供應沒問題，也將隨特斯拉的計畫持續擴充產能。

大摩近期推出第一篇〈人形機器人百強報告〉，台灣僅有和大、台積電、鴻海、上銀四家上榜，此次和大搶入Optimus供應鏈，印證和大作為全球人形機器人供應商的關鍵地位。

目前特斯拉Optimus的零組件供應商幾乎都是中國大陸廠商，但美國排除紅鏈的政策下，特斯拉也開始積極尋求其他供應商來降低風險，台廠的主要供應商首家就是和大。

和大集團董事長沈國榮表示，以特斯拉人形機器人為例，每台約需40組行星減速機，對此，和大已規劃中科廠及嘉義大埔美廠，作為行星減速機的生產基地，初期每年可滿足5萬至10萬台人形機器人的需求。

隨著和大躋身特斯拉人形機器人供應鏈，和大集團等於同時掌握行星減速機與諧波減速機兩大關鍵零組件的生產能力。沈國榮說，這兩大關鍵零組件約占人形機器人的55%生產成本，其中行星減速機約占人形機器人的35%至40%成本，關鍵地位極其重要。