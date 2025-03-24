輝達新一代顯卡 RTX50系列引爆熱潮

輝達下世代AI晶片帶動的商機蓄勢待發之際，其新一代顯卡RTX50系列已引爆熱潮，繼RTX5070、RTX5090出現一卡難求盛況，輝達乘勝追擊，3月27日再推出RTX5070 FE新品，法人看好將推升華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等板卡廠本季營運。

RTX5070 FE是輝達自家推出的公版顯卡型號名稱，其他品牌廠商根據公版，再針對散熱、供電與外觀等進行修改，並推出自家品牌的RTX5070顯示卡。隨著RTX5070 FE將問世，法人看好有望掀起新一波買氣。

輝達RTX50系列顯卡有多搶手？從今年GTC大會販售限量顯卡，包括高階RTX5090和RTX5080，定價分別為1,999美元和999美元，市場瘋搶導致全球缺貨，RTX5090黃牛轉售價已喊至新台幣30萬元，為官方定價三倍以上可見一斑。

陸媒報導，RTX5070 FE公版顯卡已於京東上架並開啟預約，第一批貨3月27日開搶。除公版之外，華碩PRIME、技嘉風魔OC、微星Shadow 2X OC等產品已於3月5日開售，人民幣4,599元型號普遍無貨。

法人預期，輝達RTX5070系列由於性價比高，一經推出市場就造成搶購，隨著輝達再推出RTX5070 FE，可望為板卡廠增添第2季成長力道。

華碩共同執行長許先越看好，隨著輝達RTX50系列新顯卡推出、Windows 10轉換至Windows 11潮流，以及2021年疫情期間購買的PC進入換機周期，都將推動整體PC產業成長。

微星董事長徐祥指出，輝達RTX50系列顯卡市場反映熱烈且供不應求，第2季開始，微星舊款電競產品將大幅減少，該公司約有60%至70%的產品線將全面轉向新一代產品，預期可提升平均銷售單價（ASP），助攻獲利。

技嘉旗下消費性產品包括主機板和顯卡等，公司預期，2025年消費性產品將年增雙位數百分比。