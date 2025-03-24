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台達電工業自動化 獲大廠青睞

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

台達電（2308）攜手輝達AI商機，多路並進，不僅領先業界打造輝達下世代AI晶片專用電源，也在工業自動化（IA）領域大放異彩。

台達電機電事業群副總經理巫泉興透露，台達電結合旗下DIATwin數位雙生機台開發平台、Line Manager平台，與輝達的Omniverse數位孿生三方協同合作，以獨特系統整合能力，實現從設計到製造虛實同步，完成「最後一哩路」的Machine twin，獲半導體大廠青睞，搶攻AI商機。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源表示，透過輝達的Omniverse數位孿生系統結合號台達電的智慧製造，把Omniverse功能內建於設備，每台設備有Digital Twin，並串起整條線變成全線Digital Twin，即時知道每個機台工作狀態。

AI 台達電 輝達

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