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記憶體價量俱揚 台廠受惠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

AI市場快速擴大，推升DRAM位元需求量攀升，隨三星、SK海力士及美光等三大記憶體晶片廠積極將產能轉至生產高頻寬記憶體（HBM），使得利基型記憶體、DDR4、 DDR5等產出受限，推升DRAM價格有望快速回溫，不僅使華邦（2344）有望吃下這波記憶體業價量俱揚大商機，南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）等記憶體相關廠商也受惠。

業界指出，三星、SK海力士及美光等三大記憶體晶片廠持續將標準型DRAM移轉到HBM及伺服器用DRAM，導致消費性市場出現供給缺口，看好今年下半年整體DRAM市場將有望迎來反彈。

近期DRAM現貨價已出現回溫趨勢，不論利基型記憶體或消費性市場主流DDR5現貨價皆走揚。

在經過連續數月報價下跌後，目前DRAM現貨價已經回到去年第3季底左右水位，伴隨後續DRAM需求持續提升，價格有望持續反彈。

隨DRAM現貨價持續反彈，加上AI商機加速DRAM位元消耗量，華邦利基型記憶體同時大啖現貨報價漲、位元出貨量增等雙利多，明年又有客製化記憶體CUBE專攻邊緣AI商機，法人看好華邦營運逐季走揚。

此外，隨著下半年消費性旺季商機陸續發酵，加上三大記憶體晶片商在消費性領域減產有成，DRAM需求最快有望在今年第2季觸底反彈，記憶體廠當前的庫存都有望迎來漲價利益，南亞科、威剛、創見、十銓等業者都將沾光。

DRAM 消費 記憶體

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