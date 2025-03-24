黃仁勳沒說出口的夥伴 輝達隱藏版CPO鏈四家出列

輝達執行長黃仁勳於今年GTC大會端出矽光子共同封裝光學（CPO）網路交換器，CPO躍居本屆GTC最大亮點。業界盤點黃仁勳點名的輝達CPO台、美、日、中等地夥伴後發現，訊芯-KY（6451）、富鼎（8261）、全新（2455）與穩懋（3105）是黃仁勳「沒說出口的四家隱藏版輝達CPO概念股」，也將跟著輝達衝刺CPO領域同步壯大。

根據輝達揭露的訊息，其CPO夥伴當中，台廠在檯面上有台積電、鴻海集團、矽品、波若威等入列；另有Lumentum、Coherent、康寧、Fabrinet、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中業者。

業界盤點黃仁勳揭露的輝達CPO夥伴名單後發現，有四家台廠是「隱藏版輝達CPO概念股」，包括擔綱鴻海集團CPO布局的訊芯、富鼎。另外，穩懋是Lumentum最大代工廠，Lumentum多年前併購此次也入列輝達CPO夥伴的Coherent，隨著Lumentum、Coherent都居輝達CPO要角，穩懋等於同時吃到輝達兩大CPO協力廠訂單，成為另一贏家。至於全新則是供應矽光產業上游磊晶，也將受惠。

業界指出，鴻海集團不止在AI伺服器組裝獨占鰲頭，同時也正積極衝刺CPO，旗下封測廠訊芯扮演先鋒外，子弟兵富鼎也藉由MOSFET切入CPO市場，大搶CPO龐大成長商機。

訊芯在台積電前共同營運長、業界人稱「蔣爸」的蔣尚義擔任董座領軍下，CPO發展腳步最受矚目。供應鏈透露，訊芯開發的800G規格CPO已獲客戶驗證，今年上半年可望逐步拉高出貨動能，下半年進入放量出貨階段，2026年出貨將比今年大幅成長。

另外，CPO主要為光纖元件及半導體晶片整合在同一載板上，再焊接到PCB板當中，因此除了CPO元件之外，在PCB上仍需要電源管理IC及MOSFET等晶片，成為MOSFET廠搶攻的新市場，富鼎身為鴻海集團MOSFET布局要角，也將跟著搭上CPO商機。

穩懋方面，該公司曾於法說會表示，AI在光通訊及資料中心的應用成為市場關注焦點，穩懋也掌握其中商機，無論是傳統的光收發模組或是矽光子技術都有著墨。

全新則是供應矽光上游的磊晶，董座陳建良日前透露，光通訊產業將持續成長，目前資料中心相關的光通訊營收已占公司光電子營收超過五成，將會是今年全新獲利成長的關鍵動能。



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