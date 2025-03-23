TPK結盟Luminar奏捷 豪取歐系電動車LiDAR量產大單

觸控模組大廠TPK-KY（3673）與美國光達（LiDAR）設計商Luminar自2023年締結盟約後，如今總算傳出捷報，不僅成功拿下Volvo新款電動車EX90訂單，並且已正式量產出貨，將於今年起顯著挹注雙方業績表現。

Luminar近期公布2024年第4季業績，營收衝上2,248萬美元，季增45%，優於華爾街預期的1,775萬美元。對此，Luminar在財報新聞稿明確指出，營收增長主因來自Volvo EX90的光達產品正式量產出貨，帶動公司業績告捷。

Luminar美股21日受到財報亮眼激勵，大漲逾32%，上漲2.07美元，收8.35美元。據悉，Luminar與TPK結盟後，由Luminar負責光達技術與產品設計，TPK負責生產與工廠管理，雙方合作關係密切。

據悉，Volvo全新世代純電動車SUV EX90以新一代電動車平台SPA 2打造，配備LiDAR光學雷達系統，而該車種也是Luminar在光達系統的首張量產訂單。

Luminar主要產品為LiDAR Scanner，可在自駕車周圍發出脈衝雷射，偵測車身與附近物體的距離，以避免碰撞，包括Alphabet旗下自駕車公司Waymo和通用汽車的自駕車子公司Cruise，都在其自駕系統中採用LiDAR Scanner。

針對與Luminar的策略結盟，TPK總經理謝立群曾指出，TPK將提供自身的量產製造、工程設計與自動化能力，拓展新世代汽車電子領域，包括安全輔助及自動駕駛等關鍵技術，為公司挹注新的成長動能。

TPK近年積極耕耘車用市場，並已陸續取得相關認證，未來可供應更多車用電子相關零組件，公司內部目標車用業務營收占比超過一成，藉此降低消費性電子景氣起伏的風險。

謝立群透露，公司與Luminar合作發展激光雷達的業務，目前已經有第一個機種量產出貨，今年下半年還有第二個機種加入，估計出貨量將逐年增加，今、明兩年都還是爬坡階段，預期2026年會更明顯放量。