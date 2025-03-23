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AI助攻鋼鐵水泥業 優化生產降低碳排

中央社／ 台北23日電

AI蓬勃發展，傳統製造業如鋼鐵、水泥等面對全球淨零碳排趨勢，導入AI技術，推動智慧製造與低碳轉型雙軌並進，如中鋼就完成上百個AI專案，助攻煉鐵製程數位升級，減少碳排，達年效益新台幣逾10億元規模。

中鋼自2016年成立「產銷智能化委員會」，2023年改組為「數位轉型推動小組」，運用物聯網、大數據、AI及雲端運算等技術，將自動化系統升級為智慧化，已完成325個AI專案，持續深化AI應用，創造年效益近新台幣16億元，希望朝向智慧精緻鋼廠目標邁進。

中鋼舉例，2020年將二號高爐打造為國內首座智慧高爐，運用人工智慧物聯網及AI演算法開發27項智能模組，讓高爐成為可透視、能預知及易掌控的生產製程，一年可降低成本約7053萬元，以及減少4518噸碳排效益。

另外，中鋼提高鋼鐵燒結製程良率，近期也宣布成功將AI技術導入燒結工場2號燒結機，可預測調整燒結過程的關鍵溫度，減少人工易出現的能源損耗，有效大幅提升燒結礦生產良率約4%，一年估可減碳2.2萬噸。

除了中鋼之外，單軋鋼鐵廠燁輝於各產線陸續建置鋼板表面檢測系統，運用機器視覺做為檢測技術，進行精確識別與檢測產品生產時的表面缺陷，輔助人工品檢，能比肉眼更加精確，可統一缺陷檢測的判定標準，減少人主觀判定缺陷的落差。

不僅鋼鐵業積極擁抱AI技術，水泥業也加快AI轉型腳步。台泥表示，歐洲子公司Cimpor運用無人機、智慧眼鏡與AI影像辨識技術，進行廠區智能巡檢與環境監測，即時預警職安與環境風險，優化生產管理。此外，台泥今年宣布與英國科技公司合作，導入AI監測水泥廠設備健康狀況，進一步降低能源浪費，提升營運效率。

新能源事業方面，台泥表示，位於歐洲的子公司Atlante已在多國推動充儲合一的電動車充電站，運用AI演算法，分析區域充電行為與缺口，優化站點布局，提升綠色交通效率並強化電網平衡能力。

亞泥旗下的亞東預拌混凝土公司，透過流程自動化（RPA）技術，已成功導入53支機器人，大幅提升行政與生產管理效率，讓營運更為精準流暢。

亞東預拌混凝土公司總經理金崇仁表示，亞東預拌已成功從傳統產業轉型為高效率智能企業，透過AI優化營運模式，確保維持競爭優勢。

面對數位轉型的挑戰，金崇仁坦言，員工適應新技術、供應鏈穩定性及產業傳統的接單生產特性，都是推動AI應用的考驗；因此與台灣人工智慧學校（AIA）合作，培訓50名主管參與AI經理人專班，希望讓員工能與技術發展同步成長。

AI 中鋼

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