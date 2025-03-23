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輝達股價未有進展 法人：觀察AI類股是否承壓

中央社／ 台北23日電
輝達。聯合報系記者吳康瑋／攝影
輝達。聯合報系記者吳康瑋／攝影

美國總統川普21日指出，對等關稅將有「彈性」，美股21日終場收高。法人指出，上週輝達GTC大會落幕，但輝達股價未有進展，21日下跌0.7%，需觀察AI相關類股是否有進一步調整可能；另外市場也對美國4月對等關稅嚴陣以待，將影響市場氛圍。

凱基投顧指出，台股21日開低走低，並無延續20日漲勢，顯然台股沒有出現量價俱揚前，恐難突破上檔型態22500點，與持續走跌的20日均線反壓，較理想情境是在年線22300點附近震盪整理，仍須觀察是否有回測21769點低點的壓力。

美股21日道瓊工業指數終場上漲32.03點，或0.08%，收在41985.35點。標準普爾500指數上漲4.67點，或0.08%，收在5667.56點；以科技股為主的那斯達克指數上漲92.42點，或0.52%，收在17784.05點；費城半導體指數下跌43.424點，或0.94%，收在4557.949點。

台股方面，三大法人21日合計賣超183.42億元；其中，自營商賣超32.78億元，投信買超26.2億元，外資及陸資賣超176.84億元。

根據證交所統計，外資21日調節長榮航、萬海各約2.44萬張，賣超永豐金、友達、聯電、台塑、南亞各超過萬張。

根據統計，3月迄今15個交易日，外資僅有1日買超台股，3月以來累計賣超台股規模達3500億元；今年以來，外資賣超台股累計近5666億元。

台股 外資

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