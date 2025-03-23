「晶圓女王」也青睞 全台最大化學濾網廠鈺祥造綠金商機

去年5月，素有「晶圓女王」稱號的中美晶董事長徐秀蘭再度出手，公司發布一紙新聞稿宣布入股鈺祥企業，這家專注於微污染領域的廠商，因為中美晶的入股，意外吸引投資人好奇目光。

事實上，這並非鈺祥首次與科技廠商合作，2020年，鈺祥與漢民科技攜手建立代理關係，由鈺祥提供主力商品化學濾網，藉由漢民銷售管道打入面板、半導體設備等應用端。憑藉好口碑與積極拓銷，目前台灣半導體無塵室使用的化學濾網，每100個就有50個來自於鈺祥，且台灣半導體龍頭廠與美系記憶體大廠皆為鈺祥客戶。

然而鈺祥創立並非一帆風順，鈺祥第二代、現任董事長暨總經理莊士杰接受中央社專訪坦言，公司曾經面臨毫無訂單的困頓期。

1987年以貿易商起家的鈺祥，為莊士杰父母親創立，當時主要是代理美商的濾網，生意十分穩定，只是好景不常，2002年原廠改變策略，決定收回代理權在台灣直接設廠，沒有原廠供應產品，公司頓時陷入營運低潮。

莊士杰2005年回國，正是鈺祥一籌莫展的困難階段，他深刻體會到作為代理商的風險，為了不讓父母親一手打下的江山拱手讓人，莊士杰決定自建產線和品牌，他笑說，「比起二代接班，自己更像二代創業」。

從貿易商身分轉換成擁有產線的製造商並非易事，莊士杰花了逾10年時間，2020年才在台南善化找到合適地點建立工廠，他親自下線督導整個生產流程，從化學濾布貼合、濾布打褶、貼邊、組裝與上膠等，一一檢視每個環節，不容出任何差池，影響化學濾網品質。

自建產能，猶如擁有底氣，加上莊士杰勤跑客戶，靠著父母親過去累積的人脈，挨家挨戶、勤奮不懈精神，一步步往外拓展，終於獲客戶支持，願意採用鈺祥自有品牌的化學濾網。

挨過困境後，公司業績蒸蒸日上，不過莊士杰並未以此自滿，內部持續開發提升濾網效率，將壓損值「壓」到最低。

所謂的壓損值，當濾網在過濾空氣污染物，使用時間拉長、過濾的污染物愈多，濾網上孔徑堆積過多顆粒分子，空氣流通性降低，產生壓損值，也就是說，當壓損值愈低、濾網使用壽命愈長，有望減少客戶耗材與能源成本，對濾網供應商而言，是產品競爭力的表現。

「無塵室中只要有一點污染物，晶圓就會報銷」，莊士杰說到，晶圓製程往前推進，無塵室環境的敏感度倍增，濾網的品質要求也就更高。

隨著減碳浪潮來襲，鈺祥為因應半導體客戶需求，也著手思考如何減碳，莊士杰認為，傳統濾網屬於一次性耗材品，如果透過回收方式，讓濾網可以重複使用，如此一來，產生排碳量將隨著使用次數增加而遞減。

看準ESG大趨勢早已不可逆，鈺祥再度大舉投資，砸下新台幣13億元在柳營建立柳工廠與柳環廠再生中心，分別設置濾網與濾筒再利用製程，每月預計可生產9萬片再生濾網，同時，鈺祥推出再生濾網訂閱制，對於濾網在不同等級要求的產業間循環使用。

如今，鈺祥在半導體5奈米以下先進製程的高階濾網，市占率達8成，穩居台灣最大化學濾網廠商地位，鈺祥將目光放諸海外，透過與崇越、中美晶等大廠合作，拓銷國際市場，莊士杰說，目前已供貨美國、歐洲、日本、中國、新加坡、馬來西亞等地。

鈺祥去年營收為新台幣19.1億元，莊士杰訂定今年目標為23.5億元以上，他預估今年9月興櫃，期盼2026年掛牌上市。

儘管化學濾網是紅海市場，不過莊士杰豪氣地說，客戶的競爭壓力來自全世界，當然會希望擁有全世界最好的供應鏈廠商，「如果我不是全世界最優秀的（供應鏈），也不用想太多了」。