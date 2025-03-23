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半導體先進製程需求夯 設備耗材廠同步沾光

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

受惠半導體先進製程需求夯，表面改質劑大廠新應材、電解設備與耗材廠衛司特（6894）、製程設備零組件暨材料供應商意德士（7556），不僅去年交出營收與獲利創新高好成績，展望今年營運持續喊衝。

新應材受惠半導體先進前段製程放量，去年合併營收33.22億元，年增40.5%。毛利率36.26%，年增6.9個百分點。稅後純益6.98億元，年增119%；每股稅後純益8.5元。 包括營收、毛利率、稅後純益及每股稅後純益四項表現創史上新高。擬配發6元現金股利，配息率70.6%。

新應材成立於2003年，初期以生產面板產業所需光阻劑及清洗劑為主，顯示器相關營收曾高達98%占比。2018年轉型半導體特化材料布局，如今主力產品為半導體先進製程光阻周邊表面改質劑（Rinse），是攸關半導體黃光微影製程良率關鍵材料。半導體相關業績貢獻營收比重約八成，以表面改質劑為大宗；面板業績比重二成。

衛司特提供電解設備與耗材及再生金屬服務，去年營收9.8億元，年增26.4%。稅後純益2.02億元，年增24.3%。雙雙交出史上新高。每股稅後純益8.5元，擬配發6.8元現金股利，配息率80%。衛司特也轉投資鋰電池回收業務，相關營收可望今年發酵。

意德士2024年營收6.27億元，年增21.4%。稅後純益1.47億元，年增29.8%；每股稅後純益5.82元。擬配發3.2元現金股利，加0.5元股票股利，合計3.7元，配息率為63.6%。

半導體 營收

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