半導體廠擴產加速 亞翔、聖暉等獲利今年有望改寫紀錄
地緣政治及貿易戰激化，半導體廠加速全球布局，推升供應鏈營運躍升，無塵室機電工程、設備及智能化系統整合廠，亞翔（6139）、聖暉*、漢科（3402）、信紘科（6667）、朋億*、均華（6640）、天虹及竹陞科技等，去年紛紛交出營收及獲利雙創歷史新高成績單，今年有望續創高峰。
台積電將於3月底在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，為今年下半年新竹寶山廠和高雄廠同步量產2奈米製程暖身，展現深耕台灣決心，供應鏈同聲按讚。
無塵室與機電工程暨公共工程大廠亞翔，去年合併營收650.89億元，年增14.4%，刷新歷史新高。毛利率12.48%，年增3.42個百分點。稅後純益43.36億元，年增50.1%；每股稅後純益18.73元，創史上新高。
聖暉*攜手子公司朋億 *、銳澤組成聯合艦隊，深化大亞洲區專案服務實績，挹注聖暉集團在手訂單逾380億元。聖暉*去年合併營收302.54億元，年增20.7%。毛利率21.74%，年增2.12個百分點。稅後純益26.17億元，年增42.4%；每股稅後純益21.09元。年度營收、毛利率、稅後純益及每股稅後純益四項均改寫新高紀錄。
朋億*去年稅後純益12.79億元，年增22.7％；每股稅後純益17.1元。去年營收、獲利再創歷年新高，連四年交出新高成績單。
漢科去年合併營收54.87億元，年增23.6%，史上新高。
信紘科定位為綠色製程建廠解決方案整合專家，去年營收36.28億元，年增50.4%。稅後純益4.39億元，年增36.8%；每股稅後純益9.69元，均創史上新高。
設備廠天虹去年營收25.88億元，年增29.9%。毛利率43.96%，年減0.06個百分點。稅後純益4.07億元，年增32.7%；每股稅後純益6.03元。年度合併營收、稅後純益及每股稅後純益創歷史新高。
先進封裝設備廠均華去年營收24.42億元，增105.6%，史上新高。毛利率37.82%，年增3.19個百分點。稅後純益4.13億元，年增309.3%；每股稅後純益14.62元，雙創歷史新高。
半導體智能化監控系統廠竹陞科技去年營運月月高、季季高。合併營收4.1億元，增60.5%。稅後純益1.27億元，年增155.7%；每股稅後純益6.03元。年度營收、稅後純益及每股稅後純益均為史上新高。
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