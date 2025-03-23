大數字／B2B逆風 金額年減344億

值得注意的是，根據主計總處「2023年電子商務統計結果」顯示，2023年企業對企業（B2B）的電子商務為負成長，交易金額為5兆3,735億元，年減344億元或0.6%。不過，B2B的電子商務交易金額仍高達全體電子商務交易金額的78.1%。

其中，工業部門2023年全年B2B金額達4兆3,760億元，占該部門電子商務交易金額的98.6%，工業部門占2023年全年B2B交易金額的81.4%；服務業部門2023年全年B2B金額達9,975億元，占該部門電子商務交易金額的40.8%，服務業部門占2023年全年B2B交易金額的18.6%。

受全球景氣放緩和高基期因素影響，B2B之電子商務交易金額呈現衰退，其中工業部門減少74億元或年減0.2%，為近七年來首度翻黑，又以製造業減少142億元或年減0.3%最顯著；服務業部門亦減270億元或減2.6%，當中又以運輸及倉儲業衰退最多，減幅17.6%。

觀察各主要行業電子商務交易模式，工業部門均以B2B為主，其中製造業B2B比率占98.6%，除了製造業之外的其他業別B2B的比率亦高達99.7%。

至於在服務業部門方面，電子商務交易模式採B2B占比超過五成的則只有運輸及倉儲業，占57.7%，其餘行業電子商務交易模式的B2B占比則均低於五成，其中批發及零售業占45.3%、支援服務業占23%、其他業別占22.5%、出版影音及資通訊業占19.7%、金融及保險業占18.2%、住宿及餐飲業占3.6%。