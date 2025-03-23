快訊

美中貿易對話啟動 川普計畫與習談話 美貿易代表本周與中方會談

北市中山商圈20米斑馬線超浮誇 「車卡上面」...行人、車輛都地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

大數字／B2B逆風 金額年減344億

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

值得注意的是，根據主計總處「2023年電子商務統計結果」顯示，2023年企業對企業（B2B）的電子商務為負成長，交易金額為5兆3,735億元，年減344億元或0.6%。不過，B2B的電子商務交易金額仍高達全體電子商務交易金額的78.1%。

其中，工業部門2023年全年B2B金額達4兆3,760億元，占該部門電子商務交易金額的98.6%，工業部門占2023年全年B2B交易金額的81.4%；服務業部門2023年全年B2B金額達9,975億元，占該部門電子商務交易金額的40.8%，服務業部門占2023年全年B2B交易金額的18.6%。

受全球景氣放緩和高基期因素影響，B2B之電子商務交易金額呈現衰退，其中工業部門減少74億元或年減0.2%，為近七年來首度翻黑，又以製造業減少142億元或年減0.3%最顯著；服務業部門亦減270億元或減2.6%，當中又以運輸及倉儲業衰退最多，減幅17.6%。

觀察各主要行業電子商務交易模式，工業部門均以B2B為主，其中製造業B2B比率占98.6%，除了製造業之外的其他業別B2B的比率亦高達99.7%。

至於在服務業部門方面，電子商務交易模式採B2B占比超過五成的則只有運輸及倉儲業，占57.7%，其餘行業電子商務交易模式的B2B占比則均低於五成，其中批發及零售業占45.3%、支援服務業占23%、其他業別占22.5%、出版影音及資通訊業占19.7%、金融及保險業占18.2%、住宿及餐飲業占3.6%。

住宿 保險

延伸閱讀

藍提超徵稅收普發現金 主計總處撇：那是估計誤差

影／台南永康亞太工業區凌晨起火 獨居老婦逃生不及成焦屍

回應立委質疑 台電：三年吸收電價6,000億

南韓軍工業躍世界第8 為何台追不上？漢翔、亞航、龍德造船…老謝：因這事發展停滯

相關新聞

半導體廠擴產加速 亞翔、聖暉等獲利今年有望改寫紀錄

地緣政治及貿易戰激化，半導體廠加速全球布局，推升供應鏈營運躍升，無塵室機電工程、設備及智能化系統整合廠，亞翔、聖暉*、漢...

半導體先進製程需求夯 設備耗材廠同步沾光

受惠半導體先進製程需求夯，表面改質劑大廠新應材、電解設備與耗材廠衛司特、製程設備零組件暨材料供應商意德士，不僅去年交出營...

大數字／電商退燒 交易額成長放緩

行政院主計總處發布「2023年電子商務統計結果」顯示，交易金額為6兆8,815億元，僅較上年增加919億元、1.4%。主...

大數字／B2C突圍 成交額衝1.5兆

根據主計總處「2023年電子商務統計結果」顯示，2023年企業對個人或家庭（B2C）的電子商務交易金額則是有將近一成的成...

大數字／B2B逆風 金額年減344億

值得注意的是，根據主計總處「2023年電子商務統計結果」顯示，2023年企業對企業（B2B）的電子商務為負成長，交易金額...

中國大陸成熟產能現威脅 力積電和世界先進恐遭晶合超車

中國積極衝刺半導體成熟製程市場，市調機構集邦科技表示，中國新增的成熟製程產能對於市場影響今年起將加劇，預期合肥晶合有望超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。