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大數字／B2C突圍 成交額衝1.5兆

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

根據主計總處「2023年電子商務統計結果」顯示，2023年企業對個人或家庭（B2C）的電子商務交易金額則是有將近一成的成長，交易金額為1兆5,080億元，或占21.9%，年增1,263億元、9.1%。

主計處官員表示，疫後服務業復甦，為推升B2C成長的主要動力，和製造業相比呈現兩極化現象。

就行業別觀察，以批發及零售業8.603億元或占全體B2C交易金額的57%最多，年增2.9%；金融及保險業1,867億元或占12.4%次之，年增16.4%；運輸及倉儲業1,488億元再次，因疫後旅遊市場顯著復甦，客運需求暢旺，年增20.8%。

服務業部門各大業則多以B2C為主，以住宿及餐飲業、金融及保險業、出版影音及資通訊業B2C交易金額分占各該業電子商務交易金額之96.4%、81.8%及80.3%較高。

若與2022年比較，運輸及倉儲業、支援服務業隨疫後復甦，陸空客運、觀光旅遊等民眾的相關消費成長，使得B2C占比分別增至42.3%、77%，年增8.9個及4.8個百分點較多。

就服務業部門各行業B2C電子商務交易模式發展觀察，以批發及零售業交易金額8,603億元或占服務業部門B2C交易金額之59.5%最多；金融及保險業1,867億元或占服務業部門B2C交易金額之12.9%；運輸及倉儲業1,488億元或占10.3%，續居前三位。

若與上年比較，住宿及餐飲業增加33.8%、運輸及倉儲業增加20.8%、金融及保險業增加16.4%，其占比分別上升1.4個、1.0個及0.7個百分點較多；出版影音及資通訊業亦增19.4%，占比年升0.5個百分點。

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