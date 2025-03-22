台積電嘉義封測廠3年後量產 年薪70萬徵技術員人數不限

嘉義科學園區帶動地方產業發展，增加許多就業機會，勞動部勞發署雲嘉南分署朴子就業中心今在棒棒積木飯店舉辦大型徵才活動，其中最受矚目台積電開出技術員職缺，平均年薪70萬元以上，還有科技廠祭出10萬元月薪尋找研發工程師，共吸引逾千人投履歷。

翁章梁在去年底年終演說時說，台積電在嘉義科學園區設立CoWoS先進封裝廠，預計2025年第3季第1座廠完工裝機，2026年第2座廠完工裝機，2028年2座廠都能開始量產；因應高科技廠商產業布局需求，南科管理局啟動園區第二期90公頃擴建計畫。

台積電嘉義封測廠3年後就要投入量產，需要大量人力，今天開出先進封裝製造部技術員、先進封裝工程部技術員，人數「不拘」，學歷高中職以上畢業不限科系，具有基本英文、文書軟體能力，上班採4班2輪制，工作2天、休息2天，3至5個月需日夜班論調。

台積電開出薪資日班總月薪約3萬2000元、夜班總月薪4萬3000元，另享有分紅獎金，平均年薪70萬元以上，工作地點為嘉義科學園區，需配合公司至龍潭、竹南、台中或台南廠區報到，接受為期3至6個月訓練，受訓結束後再回歸嘉義廠區。

朴子就業中心主任張春美說，徵才產業橫跨科技業、傳統製造業、批發零售業、住宿餐飲業等，台積電開出年薪70萬元尋求技術員，松川精密祭出5萬5000元月薪找沖壓模具維修、設備維修、製程品質等工程師，台灣矽科宏晟開出月薪10萬元誠徵研發工程師。