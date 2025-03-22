輝達GTC大會公布新產品路徑 法人點名這些供應鏈持續受惠

輝達（NVIDIA）GTC大會公布新產品技術路徑，法人認為，有助整體能見度，預期規格升級下，相關台股供應鏈持續受惠，除晶圓代工廠外，首選個股包括鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、台達電（2308）、波若威（3163），嘉澤（3533）為潛在受惠者。

大型本國投顧分析，輝達於GTC大會發布AI伺服器、個人電腦、車用及機器人應用等多項重要產品與技術，並強調AI運算需求將大幅成長，預期2028年資料中心資本支出將超過1兆美元。

輝達宣布GB200已全面進入量產階段，且市場需求強勁，GB300/B300則按進度於下半年量產，並透露四大雲端服務提供商今年對Blackwell採購量約2.5萬櫃的NVL72，數字僅達市場需求預期下緣。

在下一代AI伺服器方面，輝達公布Vera Rubin預計2026年下半年推出，採用NVL144架構，採用N3製程；相隔一年後繼而推出Vera Rubin Ultra，採NVL576架構，兩者性能分別較GB300 NVL72高出3.3倍、14倍。

法人表示，輝達Rubin系列產品較Blackwell系列產品的網路規格升級主要為總頻寬增大。其中， Vera Rubin NVL144架構中，將支援NVLink 6，採用ConnectX 9 NIC， Rubin Ultra NVL576架構採NVLink 7，並升級ConnectX 9 NIC總頻寬。

輝達本次首次發表CPO相關產品，預計今年下半年推出CPO解決方案的Quantum-X Photonics交換機，並在2026年下半年推出CPO解決方案的Spectrum-X Photonics交換機，以提高資料中心傳輸速度並降低功耗與延遲，是CPO應用在資料中心的一大躍進。