檢調單位搜索 京元電：主動通報請求調查採購事務
半導體晶圓測試廠京元電於21日下午遭檢調單位搜索，京元電表示，是因民國112年主動通報司法機關請求協助調查採購事務，本事件對公司財務業務無重大影響。
京元電今天公告指出，檢調單位於3月21日下午至公司進行證券交易法案件搜索，京元電將全力配合檢調單位要求。
京元電表示，營運一切正常，這一案件是針對過往公司交易對象的疑義，相關人員已離職，本事件對財務業務無重大影響。
媒體20日上午報導，調查局北機站搜索京元電，引發市場關注。京元電當天公告澄清並無此事。
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