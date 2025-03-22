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晶圓代工廠邁向2奈米競爭 研調：台積電可望領先

中央社／ 新竹22日電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電下半年將開始量產2奈米製程，三星和英特爾製程技術也計劃在今年推進至2奈米，晶圓代工廠先進製程將邁入2奈米世代競爭。市調機構集邦科技表示，依產品和製程規模，台積電在2奈米可望居領先地位。

英特爾（Intel）日前宣布18A製程已為第3方客戶做好準備，預計2025年上半年開始完成設計試產，市場也傳出三星（Samsung）2奈米Exynos 2600處理器已經投片；台積電計劃3月31日在高雄舉辦2奈米廠擴產典禮，3大晶圓代工廠競逐2奈米製程將趨於白熱化。

集邦科技半導體研究處研究副理喬安接受中央社記者訪問說，台積電、三星和英特爾都將於今年量產2奈米製程，時間點相差不多，不過依產品和製程數量，今年晶圓代工業2奈米市場將以台積電為主。

喬安表示，三星2奈米目前沒有很大量的客戶，還是以自家的System LSI部門為主，三星當前首要工作是提升良率及客戶服務。

三星於3奈米搶先導入環繞閘極（GAA）架構，不過，據韓國媒體The Bell報導，三星2奈米Exynos 2600試產良率僅約30%。台積電2奈米雖是首度採用GAA架構，良率是三星的1倍以上。

喬安說，三星是全球記憶體龍頭，一直以來是以記憶體的思維去服務客戶，就是做出產品後就賣給客戶，並未依照客戶需求調整製程。人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）之前曾與三星合作，不過，輝達還是回頭找台積電代工，顯示三星與客戶輝達間確實存在問題，三星在晶圓代工業務應調整思維。

至於英特爾，喬安表示，英特爾生產自家的中央處理器（CPU）產品，是邏輯產品，與晶圓代工生產的產品比較像，不過僅4、5個產品。一般晶圓代工廠的生產線通常有30、40種製作方法，甚至1個客戶就可能有10個產品委託生產，生產製造彈性很大。

喬安說，英特爾應調整製程，達到可以生產很多不同產品的能力，才有辦法在晶圓代工領域存活下來。英特爾與聯電（2303）展開合作，聯電應有助於英特爾拓展晶圓代工業務，英特爾則有助於聯電推進先進製程技術，將具互利效益。

台積電受惠3奈米製程技術領先優勢，幾乎囊括所有人工智慧（AI）商機，市占率不斷擴增。台積電預期，2奈米技術在前2年的產品設計定案數量將高於3奈米的同期表現，進一步擴大技術領先優勢，台積電料將持續獨霸晶圓代工業。

台積電 奈米 晶圓代工廠

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