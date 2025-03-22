巴西AI人工智慧大會 促進台巴兩國科技合作

「Edge AI人工智慧大會」日前於巴西聖保羅舉行，匯聚台灣及巴西科技業專家及菁英，共同探討Edge AI如何加速產業變革，台灣廠商表示，這次大會不僅是技術交流平台，更可促進台灣與巴西科技產業間的合作。

「Edge AI人工智慧大會」由台灣研華科技（Advantech）、荷蘭恩智浦半導體（NXP）及美國艾睿電子（ARROW）巴西分公司共同舉辦，駐聖保羅經濟文化辦事處經濟組秘書陳映潔、巴西台灣貿易中心主任施懿倫也參與。

陳映潔致詞強調，Edge AI（邊緣人工智慧）透過即時數據處理與高效運算，已廣泛應用於智慧製造、醫療健康、交通運輸與智慧城市等領域。強調台灣在半導體、5G和人工智慧物聯網（AIoT）領域擁有領先技術，而巴西市場則具備強勁的創新需求，例如精準農業、汽車製造、智慧工廠、醫療監測與城市管理，雙方合作潛力巨大。

研華嵌入式物聯網平台事業群副總楊宏理指出，研華科技提供全方位Edge AI解決方案，在全球各地包括美國、歐洲及亞洲、中南美的墨西哥至阿根廷各國，都有深度互助合作，目前正與夥伴NXP、ARROW深化合作，讓AI技術落地巴西，真正為當地企業與社會創造價值。

ARROW巴西供應鏈經理阿沃萊塔（Ana Avoletta）表示，AI技術可幫助解決巴西許多問題，包括智慧城市發展、環境與農業管理和工業與製造升級。

例如聖保羅與里約熱內盧面臨交通壅塞與公共安全問題，Edge AI可透過即時監控、交通數據分析與智慧調度系統，提升城市管理效率並改善居民生活品質。

另亞馬遜雨林的森林砍伐與氣候變遷威脅巴西的生態與農業生產，Edge AI可應用於智慧農業技術，透過無人機、物聯網（IoT）感測器與AI分析監測土壤濕度、病蟲害預測與資源最佳化管理，提高農業生產力並降低環境影響。

此外，巴西作為南美最大經濟體，其製造業正面臨勞動力短缺與全球競爭壓力，預計透過Edge AI，工廠可導入自動化機器人、智能品管與預測性維護技術，提升生產效率並降低運營成本。

楊宏理強調，這次大會不僅是技術交流平台，更可促進台灣與巴西科技產業間的合作機會；巴西正在加速數位轉型，台灣企業則在AIoT、5G與半導體領域具備強大技術實力，期待雙方攜手合作，為Edge AI的發展帶來更多創新與突破。