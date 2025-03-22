台積月底擴建高雄2奈米

晶圓代工龍頭台積電即將於三月三十一日在高雄舉辦二奈米廠擴產典禮，由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，並邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長出席典禮。這也是台積電宣布在美國增加投資一千億美元後，首度大動作舉辦擴產典禮，展現深耕台灣決心。

台積電預定在下周一公布二奈米擴大計畫細節及邀請出席貴賓，台積電強調舉辦此典禮，主要感謝政府和供應商對推進這項全球領先的晶圓技術，做出很大貢獻。

台積電目前是全球二奈米製程進展最快速的晶圓廠，預定今年下半年率先在新竹寶山廠和高雄廠同步量產。由於二奈米晶片工藝比現有量產的Ｎ３Ｅ更顯著，吸引全球開發ＡＩ晶片廠商採用，預訂產能超乎預期，不僅寶山廠和高雄廠加速建廠進度，也決定持續擴建二奈米規模。

台積電此次在高雄盛大舉辦二奈米擴建，對照中科二期園區擴大用地因台中球場會員球證爭議協商破局，確定延後交地，似乎已凸顯台積電未來擴建重心南移。

除此之外，台積電也以實際擴大在台投資的行動，粉碎外界傳言，絕不會讓台積電變成「美積電」。

台積電供應商也力挺台積電不會變「美積電」，因為台積電在美提出的計畫只是宣告，並沒有和美國政府簽署協議或備忘錄，並沒有法律約束。台積電在新聞稿只強調，未來十年將為美國帶進二千億美元經濟產值，並沒有宣布實際投資日期和各廠具體時程和產能規畫。

相較台灣擴產行動馬不停蹄、加緊趕工。供應商估計台積電在美國投資，若全數完成，占台積電總產能也僅百分之十至十五，若台積電在台的生產規模再擴大，占比還會再降低。

台積電高雄二奈米廠（內部命名晶圓二十二廠）分為五期（P1到P5），為超大型晶圓廠（Giga-Fab）的規畫，預計五個廠全部完成，將聘用八千名員工。

第一期（P1）廠房已於去年第四季完工，十一月二十六日舉辦設備進機典禮，十二月一日裝機，約有一千五百名員工陸續進駐，最快年底前量產，月產能上看一萬片；P2廠正緊鑼密鼓趕工中，預計今年完工，裝機時程約落在二○二五年下半年或二○二六年初。

P3廠於去年六月通過環評，十月動工，預計二○二六年完工並申領執照，規畫同年量產。

至於P4、P5廠甫於本月初通過環評，已啟動建築規畫、執照申請及現地開工等作業，預計二○二七年竣工及申領使照，未來將生產二奈米及更先進製程如N2P、N2X及A16等。