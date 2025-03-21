大和：下半年記憶體價格將回升

外資大和資本證券出具最新的「全球記憶體產業」報告指出，記憶體價格受中國需求回溫與美國關稅助推回暖。高頻寬記憶體（HBM）需求強勁，維持記憶體產業正向展望，預期今年下半年記憶體價格將回升。台廠中，大和目前僅對南亞科維持「持有」評等。

此外，大和資本按讚三星電子、SK海力士、美光等三巨頭，均給予「買進」評等，目標價依序為77,000、267,000韓元、126美元。

大和資本近日考察韓國AI／HBM供應鏈，並實地走訪三星電子、SK海力士，以及韓國半導體設備商Protec及比思科（PSK）等四家公司，深入剖析產業最新發展。

近期市場對美國關稅政策的擔憂，帶動伺服器需求回升，使平均售價（ASP）走勢優於預期。事實上，價格的反彈提升市場對2025年下半年NAND ASP回升的預期，市場情緒也因此轉為正向。

針對記憶體產業，大和分析，儘管客戶持續進行庫存調整，導致價格下滑，目前觀察到商品型記憶體的需求，包括移動設備與個人電腦等，因中國政府對舊式DRAM的補貼而有所改善。

在HBM方面，雖然輝達等主要客戶的需求展望變化不大，但市場對於B300（採用HBM3E 12H）推出延遲的擔憂，可能影響2025年的需求預期。