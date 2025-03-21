業界：DRAM下季有望復甦

美光財報展望優於預期，相關供應鏈南亞科（2408）先前預告，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場可能在今年上半年觸底，有機會第2季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求也將自第2季開始擺脫疲弱。

整體市況方面，南亞科先前提到，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用（如：AI PC、AI手機、AI機器人等各種智慧電子產品）。至於一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。

供給方面，南亞科觀察，全年DRAM供給增加，新增產能持續提高HBM與DDR5占比。至於常規DRAM產品 （DDR4/LPDDR4/DDR3）庫存持續去化中。

記憶體模組廠威剛先前也表示，客戶需求回溫，第2季接單將優於第1季，預期第1季將會是營運谷底，毛利率也可望在第1季落底。

針對市況，十銓先前預告，預期各大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠商積極減產以維持供需秩序，以及美中貿易戰氛圍，市場預期NAND Flash下游將於今年第2季進入補庫存週期，DRAM今年價格的走勢將受供需比、AI PC影響搭載量等多方因素影響，推估庫存去化後，今年下半年終端客戶可望拉貨。

記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成也說，儲存型快閃記憶體供應商持續透過減產調控市場價格，近期已有部分供應商調升報價，預期後續市場將正向發展。