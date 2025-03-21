快訊

晴朗炎熱下周更飆35度高溫 吳德榮指這天再轉溼冷如冬

川普鬆口 美股史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

業界：DRAM下季有望復甦

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

美光財報展望優於預期，相關供應鏈南亞科（2408）先前預告，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場可能在今年上半年觸底，有機會第2季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求也將自第2季開始擺脫疲弱。

整體市況方面，南亞科先前提到，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用（如：AI PC、AI手機、AI機器人等各種智慧電子產品）。至於一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。

供給方面，南亞科觀察，全年DRAM供給增加，新增產能持續提高HBM與DDR5占比。至於常規DRAM產品 （DDR4/LPDDR4/DDR3）庫存持續去化中。

記憶體模組廠威剛先前也表示，客戶需求回溫，第2季接單將優於第1季，預期第1季將會是營運谷底，毛利率也可望在第1季落底。

針對市況，十銓先前預告，預期各大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠商積極減產以維持供需秩序，以及美中貿易戰氛圍，市場預期NAND Flash下游將於今年第2季進入補庫存週期，DRAM今年價格的走勢將受供需比、AI PC影響搭載量等多方因素影響，推估庫存去化後，今年下半年終端客戶可望拉貨。

記憶體控制晶片廠群聯執行長潘健成也說，儲存型快閃記憶體供應商持續透過減產調控市場價格，近期已有部分供應商調升報價，預期後續市場將正向發展。

AI 南亞科 快閃記憶體

延伸閱讀

記憶體價格下半年將回升？大和資本韓國AI／HBM供應鏈考察解析

華邦電、南亞科 四檔靚

為何美光CEO延攬劉德音進董事會？2人40多年前是柏克萊求學時同窗 原來還有2個交集

威剛2024年獲利「四率四升」

相關新聞

台積月底擴建高雄2奈米

晶圓代工龍頭台積電即將於三月三十一日在高雄舉辦二奈米廠擴產典禮，由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，並邀請行政院長卓榮...

輝達黃仁勳 推史上最大基建…供應鏈將迎千億美元商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年在GTC大會主題演講上一口氣宣布四年的晶片研發計畫，據了解，黃仁勳在19日晚間設宴親...

外資瘋傳…台積接英特爾工廠 後段封裝由美商安克爾負責

美國總統川普日前提到台積電擬投資美國2,000億美元、而不是原先的1,650億美元，引起市場譁然。法人圈傳出最新訊息指出...

台積高雄廠 將提前擴產…展現深耕台灣決心

為了展現愛台灣、投資台灣的決心，市場傳出台積電高雄廠將提前擴產，預計3月31日大陣仗舉辦2奈米廠擴產暨上梁典禮，邀請政府...

聯發科、高通等提前關注 台積2奈米 潛在客戶出列

台積電2奈米製程將於今年量產，外界預期2奈米成本高，能採用這項先進製程的客戶群在初期僅會是少數，除了蘋果之外，包括聯發科...

量子實驗室拚今年運作

輝達GTC大會在美國時間20日首次舉辦「量子日」活動，以「量子運算：現況與未來發展」為題，邀集量子運算相關業界人士對談。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。