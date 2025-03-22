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美光業績報喜 記憶體利多 南亞科、威剛等後市可期

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者尹慧中／綜合外電、台北報導
美國記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）上季業績優於分析師預期。路透
美國記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）上季業績優於分析師預期。路透

美國記憶體晶片龍頭美光科技（Micron）上季業績優於分析師預期，本季財測也超乎預估，主要受惠於人工智慧（AI）高頻寬記憶體（HBM）晶片需求熱絡、DRAM與NAND快閃記憶體產品銷售都增加，但仍不敵美國關稅戰憂慮，股價21日早盤重挫約7%。

美光後市展望樂觀，國內法人看好南亞科（2408）、威剛、十銓、創見、宇瞻、群聯等台灣記憶體相關廠商後市可期。

美光在20日美股盤後公布，在止於2月27日的第2季（上季）營收年比大增38%至80.5億美元，DRAM和NAND產品銷售都增加，經調整後每股盈餘為1.56美元，都高於分析師預期。

美光表示，上季HBM晶片銷售季增50%，首度突破10億美元里程碑，DRAM平均售價漲幅處於40%-50%中間，帶動銷售增加，NAND銷售的位元出貨量也增加10%-20%區間的中間，該公司持續擴張台灣的DRAM與HBM產品產能，以滿足日增的市場需求。

執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，上季資料中心營收年比成長兩倍，今年的HBM晶片已全賣光，今年度將進帳「數十億美元營收」，「有望在2025年度達成創紀錄營收，並顯著提高獲利能力」。

美光預期，本季營收約為88億美元，年增51%，經調整後每股盈餘估約1.57美元，都高於分析師預測。梅羅塔也預估，今年個人電腦（PC）市場將成長個位數百分點，AI PC需要的記憶體比傳統PC還多。

美光也預期，今年資料中心和消費者導向市場的DRAM和NAND需求都將成長。不過，美光的展望並未納入美國總統川普可能徵收的新關稅，因為實施時間、性質及執行都有不確定性，但有意將成本轉嫁給客戶。

不過，美光財報的美中不足之處是毛利率，上季調整後毛利率為37.9%，本季預估為36.5%，都不如預期，預料下季可望改善。

花旗依然看好美光前景，預期DRAM價格下季起將好轉，預料將帶動DRAM市場復甦，但也審慎認為美光的毛利率可能無法達到先前市場好轉時的高點。Stifel分析師也特別提到美光NAND位元出貨量的韌性，預期DRAM出貨量將提高，並且認為本季的毛利率展望是反映NAND部門需吸收更高的成本。

DRAM 快閃記憶體 美光

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