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聯發科、高通等提前關注 台積2奈米 潛在客戶出列

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）2奈米製程將於今年量產，外界預期2奈米成本高，能採用這項先進製程的客戶群在初期僅會是少數，除了蘋果之外，包括聯發科、高通、輝達、超微等，都是先前已經關注先進技術的潛在客戶。

聯發科旗艦晶片採用3奈米製程，對於2奈米製程技術的採用時間還未鬆口，聯發科執行長蔡力行先前在法說會中提及，持續執行企業級客製化晶片策略，開發業界領先的資料中心AI加速器解決方案。

聯發科擁有因應複雜系統單晶片及小晶片架構的卓越設計能力，與一線供應商建立堅定的策略夥伴關係，提供2奈米與3奈米製程、及多種CoWoS 2.5D與3D先進封裝的技術能力。

聯發科目前的手機旗艦晶片天璣9400晶片是採用台積電3奈米製程生產，今年下半年將推出的天璣9500也會沿用3奈米製程技術。蔡力行表示，這些技術能力使聯發科為客戶提供獨特價值，並提升業務規模。

與2奈米製程技術相關的廠商還包括矽智財（IP）業者M31，近日提到，預期2025年將迎來成長契機。

其中，隨著2奈米IP研發啟動、晶圓廠6奈米以下IP需求逐步確立、美系雲端服務供應商（CSP）積極開案，以及車用ADAS應用推動4奈米以下先進製程IP市場成長，在晶圓廠開案逐步回溫下，今年第1季營收可望呈現年增、季增的雙成長局面。

矽智財（IP）廠力旺去年10月完成第一個3奈米IP的客戶授權案，應用於雲端資料中心。力旺董事長徐清祥先前表示，技術開發已進入2奈米，晶片導入進入3奈米。台積電2奈米製程之後若順利擴大產能，外界估計，相關耗材廠商如中砂、昇陽半等也可望同步受益。

奈米 晶片 聯發科

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