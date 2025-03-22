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外資瘋傳…台積接英特爾工廠 後段封裝由美商安克爾負責

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

美國總統川普日前提到台積電（2330）擬投資美國2,000億美元、而不是原先的1,650億美元，引起市場譁然。法人圈傳出最新訊息指出，川普多喊的350億美元，主要在於接手英特爾二座晶圓代工廠，且後段Wos封裝，將全數交由美商安克爾（Amkor）負責，衝擊昨（21）日台積電、日月光投控股價弱勢。

台積電不評論此事，ADR在21日早盤跌1.1%。

川普幫台積電加碼投資美國影響
川普幫台積電加碼投資美國影響

川普日前喊出台積電擬投資美國2,000億美元，市場原有各種不同的看法與猜測，甚至有人認為是川普口誤，台積電當時未評論。

但根據最新法人圈的情報顯示，台積電額外增加的350億美元，新增二座先進製程晶圓代工廠，且製程將與台灣最新先進製程同步，而封測後端的WoS製程，則將全數交予美廠安克爾負責、而非日月光投控。

台積電、日月光投控、設備廠萬潤受到消息面影響，昨日股價走跌，台積電收盤前出現一盤逾兩萬張的賣單，壓下台積電股價，日月光也在最後一盤出現逾6,600張的賣單，都波及台股再度走弱。

法人解析影響層面包括：一、台積電加大對美投資，恐將減少台灣先進製程的投資金額；二、在美五座晶圓代工廠後段封測交由美廠負責，台系封測業者將流失後端封測訂單，不利封測與相關設備業者；三、台灣出口與經濟表現恐將受到影響；四、豪賭台積電設廠的房產投資客將受重創等。

台積電3月初宣布新增加1,000億美元投資於美國先進半導體製造，包括三座新晶圓廠、二座先進封裝設施及一座研發團隊中心，兩階段投資總計1,650億美元。

但美國總統川普日前喊出台積電將帶著2,000億美元投資，據美系外資投行半導體分析師指出，川普多喊的350億美元，主要是台積電因應川普喊出挽救英特爾晶圓代工事業，而可能出資的金額，英特爾則以二座晶圓代工廠作為代價（出資額），雙方成立合資企業（Joint Venture）。

如此一來，除了美國政府不用再費心另外尋找土地蓋新廠外，英特爾舊有的晶圓代工廠在經過台積電的調整後，也可搖身一變成為全球最先進的晶圓代工廠。只是雙方將如何合作，目前細節尚未可知；且台積電挽救英特爾晶圓代工事業所引發的漣漪效應，內外資法人也普遍不看好。

台積電 晶圓代工廠

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