輝達黃仁勳 推史上最大基建…供應鏈將迎千億美元商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年在GTC大會主題演講上一口氣宣布四年的晶片研發計畫，據了解，黃仁勳在19日晚間設宴親自款待超過150位台廠供應鏈合作夥伴，說明相關的策略，與會者包括華碩（2357）董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉等代工大咖，黃仁勳親自說明，產業正在推動史上最大的單一基礎設施建設，未來二年供應鏈將迎來千億美元商機。

據了解，這次參與GTC大會的3萬人當中，約有近千人來自台灣，比去年的約800人更多。黃仁勳揭露輝達未來四年AI晶片發展藍圖，包括今年的Blackwell Ultra晶片，2026年推出Vera Rubin平台，2027年推出Rubin Ultra平台，2028年則由Feynman平台接棒。

輝達黃仁勳對台廠供應鏈談策略

輝達GB200晶片產品今年第1季才量產，但隨後要推GB300，令供應鏈擔心出現「奧斯本效應」，也就是輝達過早揭露未來產品發展，造成客戶因期待新品，對既有產品採購轉為觀望，成為負面因素。

黃仁勳強調，對外一次宣布四年的產品研發計畫看來似乎不太合理，但輝達與供應鏈現在共同努力的不再是提供電腦，而是建設社會的基礎設施。必須預告先鋪設道路、建造建物，規畫提前幾年確保電力等事宜。產業正在進行人類歷史上最大的單一基礎設施建設，預估整體上下游供應鏈的規模可能達數千億美元。

黃仁勳說，確實把發展藍圖秀給所有競爭對手看，但更重要的是要滿足客戶可能在兩年內有上千億美元的需求。他強調，對於相關財務與產能的布局都很驚人。

輝達正在推動AI工廠，黃仁勳舉例，業界興建工廠時，不會因三年後技術可能更好，就等待三年後再開始蓋廠賺錢，而是希望快蓋工廠、越快賺錢越好。購置電腦可能會被經營者列為營運費用，但興建工廠會帶來收入，這也就是他之前所言的「你買越多，就賺越多」。

至於被問到輝達與諸多台廠合作關係緊密，原因是否為很喜歡台灣時，黃仁勳強調，是對方非常優秀。