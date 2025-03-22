輝達黃仁勳 推史上最大基建…供應鏈將迎千億美元商機
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年在GTC大會主題演講上一口氣宣布四年的晶片研發計畫，據了解，黃仁勳在19日晚間設宴親自款待超過150位台廠供應鏈合作夥伴，說明相關的策略，與會者包括華碩（2357）董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉等代工大咖，黃仁勳親自說明，產業正在推動史上最大的單一基礎設施建設，未來二年供應鏈將迎來千億美元商機。
據了解，這次參與GTC大會的3萬人當中，約有近千人來自台灣，比去年的約800人更多。黃仁勳揭露輝達未來四年AI晶片發展藍圖，包括今年的Blackwell Ultra晶片，2026年推出Vera Rubin平台，2027年推出Rubin Ultra平台，2028年則由Feynman平台接棒。
輝達GB200晶片產品今年第1季才量產，但隨後要推GB300，令供應鏈擔心出現「奧斯本效應」，也就是輝達過早揭露未來產品發展，造成客戶因期待新品，對既有產品採購轉為觀望，成為負面因素。
黃仁勳強調，對外一次宣布四年的產品研發計畫看來似乎不太合理，但輝達與供應鏈現在共同努力的不再是提供電腦，而是建設社會的基礎設施。必須預告先鋪設道路、建造建物，規畫提前幾年確保電力等事宜。產業正在進行人類歷史上最大的單一基礎設施建設，預估整體上下游供應鏈的規模可能達數千億美元。
黃仁勳說，確實把發展藍圖秀給所有競爭對手看，但更重要的是要滿足客戶可能在兩年內有上千億美元的需求。他強調，對於相關財務與產能的布局都很驚人。
輝達正在推動AI工廠，黃仁勳舉例，業界興建工廠時，不會因三年後技術可能更好，就等待三年後再開始蓋廠賺錢，而是希望快蓋工廠、越快賺錢越好。購置電腦可能會被經營者列為營運費用，但興建工廠會帶來收入，這也就是他之前所言的「你買越多，就賺越多」。
至於被問到輝達與諸多台廠合作關係緊密，原因是否為很喜歡台灣時，黃仁勳強調，是對方非常優秀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言